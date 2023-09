Les États membres de l’Union européenne affaiblissent leur proposition de réduction des émissions des véhicules

Les pays membres de l’Union européenne ont édulcoré une proposition du pouvoir exécutif du bloc visant à réduire les émissions des véhicules.

La Commission européenne avait proposé l’année dernière des normes de pollution actualisées pour les nouveaux véhicules à moteur à combustion qui devraient rester sur les routes européennes bien après que le bloc des 27 pays ait interdit leur vente en 2035, dans le but de réduire les émissions provenant des tuyaux d’échappement, des freins et des pneus.

La Commission espérait que les nouvelles lignes directrices contribueraient à réduire les émissions d’oxyde d’azote des voitures et des camionnettes de 35 % par rapport aux réglementations existantes sur les émissions de gaz d’échappement pour les polluants autres que le dioxyde de carbone, et de 56 % pour les bus et les camions.

Mais plusieurs États membres et constructeurs automobiles ont plaidé en faveur d’une législation plus souple et se sont mis d’accord lundi sur un compromis dilué proposé par la présidence tournante de l’UE actuellement détenue par l’Espagne.

Les États membres ont plutôt décidé de conserver les limites d’émissions et les conditions d’essai existantes pour les voitures et les camionnettes, et de les abaisser uniquement pour les bus et les véhicules utilitaires lourds. Ils ont également convenu de réduire les limites d’émissions de particules de freinage et les émissions de taux d’abrasion des pneus.

Les normes sont distinctes mais destinées à compléter les règles de l’UE sur le changement climatique pour le CO2.

« La présidence espagnole a été sensible aux différentes demandes et requêtes des États membres et nous pensons qu’avec cette proposition, nous avons obtenu un large soutien, un équilibre dans les coûts d’investissement des marques manufacturières et nous améliorons les bénéfices environnementaux dérivés de la « , a déclaré Héctor Gómez Hernández, ministre espagnol par intérim de l’industrie, du commerce et du tourisme.

La position adoptée par les pays membres sera négociée avec le Parlement européen une fois que les législateurs auront également défini leur position.

Les législateurs de l’UE et les États membres sont parvenus l’année dernière à un accord visant à interdire la vente de voitures et de camionnettes neuves à essence et diesel d’ici 2035. L’accord faisait partie du paquet « Fit for 55 » du bloc, que la Commission européenne a mis en place pour atteindre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % au cours de cette décennie.

Aux termes de cet accord, les constructeurs automobiles devront réduire les émissions des voitures neuves vendues de 55 % en 2030 par rapport à 2021, avant d’atteindre une réduction de 100 % cinq ans plus tard.

La Commission estime qu’il est crucial d’introduire de nouvelles normes de pollution pour la dernière génération de moteurs à combustion, car les véhicules qui entreront sur le marché avant l’échéance de 2035 resteront en service pendant des années.

Selon l’UE, les émissions provenant des transports sont responsables de quelque 70 000 décès prématurés chaque année dans le bloc.