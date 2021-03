Les États membres de l’UE vont de l’avant avec de nouvelles règles de transparence fiscale

Les États membres de l’UE ont convenu la semaine dernière de nouvelles règles de transparence pour les entreprises multinationales déclarant des paiements d’impôts dans tout le bloc.

La législation, approuvée par le Conseil Compétitivité de l’UE, vise à imposer la transparence parmi les plus grandes multinationales du monde.

On espère que la législation aura un effet dissuasif contre l’évasion fiscale agressive des multinationales et des gouvernements de l’UE.

Les militants contre les paradis fiscaux disent qu’il s’agit d’une étape importante vers la justice fiscale.

« L’un des plus grands obstacles à la justice fiscale est le manque de transparence. Et l’évasion fiscale prospère lorsque les citoyens, les gouvernements et les médias ne sont pas en mesure de voir exactement ce que font les multinationales », a déclaré Sorley McCaughey, responsable des politiques et du plaidoyer chez Christian Aid .

Le règlement ne s’appliquera qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel consolidé est supérieur à 750 millions d’euros, ce qui exclut neuf multinationales sur dix. Ainsi, cela ne mettra en lumière que les plus grandes entreprises du monde, telles qu’Apple, Facebook et Google.

Les multinationales évitent les impôts en transférant leurs bénéfices des juridictions à imposition plus élevée vers des juridictions à faible imposition, notamment l’Irlande, le Luxembourg et Malte.

Bien que certains pays comme l’Autriche aient changé leur position antérieure, plusieurs États membres de l’UE ont voté contre la loi. La décision exigeait un vote à la majorité qualifiée, par opposition à l’unanimité qui aurait donné à l’un de ces pays un droit de veto.

Certains pays, comme l’Irlande, ont exprimé des inquiétudes concernant le précédent qui pourrait être créé en ne poursuivant pas une telle législation par le biais du groupe des ministres des finances connu sous le nom d’ECOFIN.

Selon le gouvernement irlandais, les questions de fiscalité devraient relever uniquement de la compétence nationale. Leur question clé autour de cette décision particulière est le processus qui a été suivi par le Conseil et par la Commission.

« Cela a déplacé le système fiscal vers le Conseil de la concurrence et l’a retiré de l’ECOFIN », a déclaré l’eurodéputé irlandais Billy Kelleher à Euronews.

«Je suis donc déçu que la Commission européenne tente d’éloigner la fiscalité de l’unanimité requise en matière fiscale et de passer à la majorité qualifiée et au conseil de la concurrence. C’est donc un problème qui me préoccupe beaucoup », a-t-il ajouté.

La décision sera transmise au Parlement européen et sera débattue par les ambassadeurs de l’UE dans les semaines à venir.