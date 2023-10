Les États membres de l’UE parviennent à un accord sur la politique migratoire | Actualités migratoires

Les membres de l’UE espèrent finaliser une refonte de la migration et de l’asile avant que les prochaines élections n’entraînent le virage à droite attendu sur le continent.

Les États de l’Union européenne ont convenu d’une série de nouvelles procédures pour gérer l’immigration irrégulière en période de forte arrivée, supprimant ainsi un obstacle majeur à un accord plus large sur les règles d’asile et de migration du bloc d’ici la fin de l’année.

Les représentants des 27 membres de l’UE sont parvenus mercredi à un accord sur la « régulation de crise », permettant de poursuivre les négociations et de faire pression pour rendre les changements juridiquement contraignants avant les élections européennes de l’année prochaine.

« Maintenant, nous pouvons avancer dans les négociations », a déclaré la ministre suédoise des Migrations, Maria Malmer Stenergard. « Il est important de mettre en place cet accord, de garantir l’ordre aux frontières extérieures de l’UE et de réduire les flux. »

Le bloc espère faire adopter ces changements dans la loi avant le prochain tour des élections européennes, qui marquera le début d’un virage à droite attendu à mesure que le soutien aux partis politiques qui se sont élevés contre l’immigration augmente à travers le continent.

L’accord a été conclu après un différend entre l’Allemagne et l’Italie portant sur les organisations caritatives qui sauvent les réfugiés de la noyade en mer.

« Nous avons besoin que l’accord soit conclu et épousseté avant que les Européens n’aillent voter », a déclaré le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, qui a qualifié l’accord de mercredi de « chaînon manquant » dans un paquet sur la migration et l’asile.

Des milliers de réfugiés, dont beaucoup fuyaient la guerre, les conflits et les difficultés économiques, sont morts en tentant de traverser la mer Méditerranée, ce qui témoigne du prix élevé de l’approche déjà restrictive de l’Europe en matière d’immigration, critiquée par les groupes de défense des droits de l’homme.

Mais les partis de droite dans des pays comme l’Italie, la Hongrie, la Pologne et l’Allemagne ont placé l’immigration au cœur de leurs politiques, s’élevant contre le système d’asile et appelant à des restrictions plus strictes.

La Hongrie et la Pologne sont sur le point d’assurer à tour de rôle la présidence de l’UE après les prochaines élections, et toutes deux se sont opposées à l’accord de mercredi. Le vote s’est déroulé avec une majorité de soutien.

Le paquet comprend un nouveau soutien à des pays comme l’Italie où de nombreux réfugiés arrivent de la Méditerranée, ainsi que des centres de traitement aux frontières extérieures de l’UE et une nouvelle autorité pour maintenir les demandeurs d’asile en détention pendant que leurs demandes sont traitées.

En Europe et dans le monde, les pays riches ont été accusés de négliger les droits de l’homme dans leurs efforts pour restreindre l’asile et réprimer la migration.

L’UE a conclu une série d’accords sous-traitant les aspects les plus inconvenants des restrictions migratoires à des pays d’Afrique et du Moyen-Orient, notamment un accord avec la Tunisie, récemment accusée de jeter des réfugiés et des migrants dans le désert.