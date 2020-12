L’Union européenne a annoncé que ses 27 pays mettront en place le tout premier fonds destiné à soutenir les programmes de recherche et développement de défense de l’Union et à renforcer l’efficacité et l’innovation dans le domaine militaire.

Le Fonds européen de la défense (FED) de 7,95 milliards d’euros (9,67 milliards de dollars) est en cours de création pour la période 2021-2027, et environ un tiers de l’argent sera utilisé pour des projets de recherche. Le reste des fonds sera alloué au développement des technologies de défense, selon une déclaration du Conseil européen.

La présidence allemande du Conseil a déclaré lundi qu’elle était parvenue à un accord politique provisoire avec les représentants du Parlement européen sur un règlement établissant le FED dans le cadre du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027.

«Je suis heureux d’annoncer que nous sommes convenus d’un instrument solide et tourné vers l’avenir qui intensifiera la recherche et le développement de capacités conjointes dans le domaine de la sécurité et de la défense», a déclaré Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre allemande de la Défense et présidente du conseil. «Le nouveau Fonds européen de la défense renforcera la capacité de l’UE à protéger ses citoyens et fera de l’UE un acteur mondial plus fort.»

Le fonds donnera à l’UE de meilleurs instruments financiers et législatifs pour promouvoir «La compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de sa base de défense, technologique et industrielle.»

Au départ, environ 13 milliards d’euros étaient réservés au fonds, mais l’UE a dû modifier l’intégralité de son budget pour aider à financer la reprise des économies des États membres en raison de la pandémie de coronavirus.

Le FED soutiendra la coopération transfrontalière à chaque étape du cycle industriel relatif aux produits et technologies de défense et définira « Un cadre clair pour la participation d’États et d’entités tiers. » L’accord doit être approuvé par les États membres de l’UE et le Parlement européen.

