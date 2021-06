Les États membres de l’UE conviennent d’assouplir les restrictions de Covid-19 pour permettre aux citoyens entièrement vaccinés de voyager pendant l’été

La proposition, annoncée par le Portugal, l’actuel président de l’UE, a reçu un soutien unanime, ouvrant la voie aux citoyens de voyager librement d’un pays à l’autre au sein du bloc européen, à condition qu’ils soient vaccinés depuis au moins 14 jours.

Les ambassadeurs des 27 pays de l’UE ont également soutenu la modification des restrictions pour les autres arrivées, en les basant sur une base pays par pays en fonction du taux d’infection dans ces pays et du risque de transmission. Cette décision intervient quelques jours après que les législateurs de l’UE ont soutenu l’introduction d’une nouvelle mesure relative aux certificats de voyage. Les certificats seront délivrés gratuitement et indiqueront si le titulaire a été entièrement vacciné, a reçu un résultat de test négatif récent ou s’est rétabli de Covid-19.

Le certificat de voyage à l’échelle de l’UE sera pleinement reconnu par les États membres à partir du 1er juillet pour une période de 12 mois, permettant au bloc d’étendre les voyages à travers le continent et de rouvrir l’industrie du tourisme avant les mois de vacances d’été populaires.

La nouvelle mesure permettra à l’UE d’assouplir son système de feux de circulation existant qui régit les pays à visiter en toute sécurité et les pays présentant un risque d’infection plus élevé. Cependant, malgré les certificats de voyage, les États membres auront la possibilité d’utiliser un « arrêt d’urgence » à tout moment pour interdire tous les voyageurs en provenance de régions qui présentent une augmentation des infections dues à de nouvelles souches plus transmissibles.

Alors que les pays déploient leurs propres programmes de vaccination alors que l’UE soutient ses États membres, un peu plus d’un quart des adultes à travers le bloc ont été entièrement vaccinés.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!