Les États manquent la date limite pour un accord sur les coupures d’eau

Les tours de prise d’eau du barrage Hoover au lac Mead, le plus grand réservoir d’eau artificiel du pays, formé par le barrage sur le fleuve Colorado dans le sud-ouest des États-Unis, ont chuté de 2 pouces chaque jour depuis février (26 pieds en un an), sont vue à environ 25 % de sa capacité le 12 juillet 2022 près de Boulder City, Nevada. (Photo de George Rose/Getty Images)

Les sept États qui dépendent du fleuve Colorado frappé par la sécheresse n’ont pas respecté la date limite fédérale du 31 janvier pour conclure un accord sur la réduction volontaire de l’utilisation de l’eau, une impasse qui pourrait éventuellement inciter l’administration Biden à imposer des coupes alors que l’Ouest est aux prises avec un historique la sécheresse et les niveaux record des réservoirs.

Après l’arrêt des négociations, six des sept États dépendant du fleuve Colorado ont plutôt soumis une proposition au Bureau of Reclamation qui décrivait les moyens de réduire la consommation d’eau et tenait compte de l’eau perdue en raison de l’évaporation et des infrastructures qui fuient.

La proposition, intitulée “alternative de modélisation basée sur le consensus“, a été soumis conjointement par l’Arizona, le Colorado, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l’Utah et le Wyoming.

La proposition excluait notamment la Californie, le plus grand utilisateur du fleuve Colorado, qui alimente en eau 40 millions de personnes. Les responsables ont déclaré que l’État publierait son propre plan.

Le document des six États décrit une approche pour aider à protéger les infrastructures du barrage de Glen Canyon et du barrage Hoover, les livraisons d’eau et la production d’électricité afin d’empêcher les réservoirs du fleuve Colorado d’atteindre le « bassin mort », ce qui se produit lorsque l’eau du réservoir tombe à un niveau si bas qu’il ne peut pas se déplacer en aval du barrage.

Le fleuve Colorado a longtemps été surexploité, mais le changement climatique a aggravé les conditions de sécheresse dans la région et les niveaux des réservoirs ont chuté au cours des deux dernières décennies. Alors que l’ouest des États-Unis connaît ses deux décennies les plus sèches depuis au moins 1 200 ans, les niveaux d’eau des deux plus grands réservoirs du pays, le lac Mead et le lac Powell, ont atteint des niveaux record.

Sarah Porter, directrice du Kyl Center for Water Policy de l’Arizona State University, a déclaré que la proposition des États semblait être un “engagement très sincère” pour faire avancer les négociations sur les coupures d’eau et empêcher les réservoirs de tomber à des niveaux dangereux.