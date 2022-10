Les États luttent contre le recul après une vague de réformes de la police

Le calcul national de la race et de la police qui a suivi la mort de George Floyd – avec le genou d’un policier de Minneapolis sur sa trachée – a déclenché un torrent de lois d’État visant à réparer la police.

Plus de deux ans plus tard, ce torrent a ralenti.

Certaines des réformes initiales ont été modifiées ou même annulées après que la police se soit plainte que les nouvelles politiques entravaient leur capacité à attraper les criminels.

Et tandis que les gouverneurs de tous les États sauf cinq ont signé des lois sur la réforme de la police, beaucoup ont également accordé à la police davantage de protections. Plus d’une douzaine d’États n’ont adopté que des lois visant à renforcer le contrôle de la police et à élargir la responsabilité de la police ; cinq États n’ont adopté que de nouvelles protections policières.

Les États ont approuvé collectivement près de 300 projets de loi de réforme de la police après le meurtre de Floyd en mai 2020, selon une analyse du Howard Center for Investigative Journalism de l’Université du Maryland. L’analyse a utilisé les données de la Conférence nationale des législatures des États pour identifier la législation promulguée depuis juin 2020 qui affecte la surveillance de la police, la formation, les politiques de recours à la force et les déviations en matière de santé mentale, y compris l’intervention en cas de crise et les alternatives aux arrestations.

De nombreuses lois sur la responsabilité ont abordé des thèmes présents dans la mort de Floyd, notamment l’utilisation de caméras corporelles et l’obligation pour la police de signaler une force excessive de la part de leurs collègues. Entre autres choses, les mesures relatives aux droits de la police ont donné aux officiers le pouvoir de poursuivre des civils pour violation de leurs droits civils.

La Caroline du Nord, par exemple, a adopté une loi générale qui permet aux autorités d’inculper des civils si leur conduite aurait interféré avec le devoir d’un officier. Mais il a également créé une base de données publique des officiers qui ont été licenciés ou suspendus pour faute.

Dans le Minnesota – où le mouvement de réforme a été déclenché par une vidéo effrayante montrant la mort de Floyd au genou de l’officier Derek Chauvin – la législature de l’État a promulgué des changements en matière de responsabilité de la police, mais ils sont bien en deçà de ce que recherchaient les démocrates et les militants.

L’État a interdit les attaches cervicales comme celle utilisée sur Floyd. Il a également imposé une obligation d’intervenir aux agents qui voient un collègue utiliser une force excessive, a modifié les règles sur l’usage de la force et a créé une base de données sur les fautes policières.

Mais au cours de la session législative de cette année, les démocrates n’ont pas été en mesure de surmonter l’opposition républicaine à de nouvelles limites sur les mandats d’interdiction de frappe, même après qu’une équipe du SWAT de Minneapolis en février est entrée dans un appartement du centre-ville alors qu’elle purgeait un mandat de perquisition et a tué Amir Locke, un homme de 22 ans. -vieil homme noir.

À Minneapolis, les électeurs ont rejeté une initiative de vote « defund the police » de 2021 qui aurait remplacé le département par une unité de sécurité publique repensée avec moins de recours aux flics armés.

Des dynamiques similaires se sont déroulées à travers le pays. Quelques exemples :

– Quelques jours avant le premier anniversaire du meurtre de Floyd, le gouverneur démocrate de Washington a signé l’un des programmes de réforme de la police les plus complets du pays, y compris de nouvelles lois interdisant l’utilisation d’étranglements et de mandats d’interdiction de frappe.

La police avait fait valoir que certaines des réformes allaient trop loin et interféreraient avec leur capacité à arrêter les criminels. Le refoulement ne s’est pas arrêté après l’entrée en vigueur des nouvelles lois.

Plus tôt cette année, les législateurs ont annulé certaines dispositions, indiquant clairement que la police peut recourir à la force, si nécessaire, pour détenir une personne qui fuit une détention provisoire pour enquête. La police doit toujours faire preuve de « diligence raisonnable », y compris des techniques de désescalade, et ne peut pas recourir à la force lorsque les personnes détenues se conforment.

Carlos Hunter, un homme noir de 43 ans, a été tué par balle par la police en 2019. Sa sœur, Nickeia, a déclaré qu’il était décourageant de voir certaines des lois modifiées après des années d’efforts de réforme.

“Tout ce que les réformes en place ont fait de bien, ils vont essayer de le défaire en 2023”, a-t-elle déclaré. “Ils essaient de revenir sur chaque gain qui a été réalisé.”

— Sur le papier, les réformes policières adoptées au Nevada en 2021 semblaient expansive.

Le public obtiendrait une base de données sur le recours à la force à l’échelle de l’État contenant des informations sur les affrontements meurtriers avec la police. Les forces de l’ordre ont été mandatées pour développer un système d’alerte précoce pour signaler les agents problématiques. Et les agents devaient désamorcer les situations « lorsque cela était possible ou approprié » et n’utiliser qu’une force « objectivement raisonnable ».

Un an plus tard, un manque de financement et un manque de suivi ont émoussé l’impact des réformes.

La base de données n’existe pas encore. Le système d’alerte précoce n’était pas clairement défini, de sorte que certains services de police ont déclaré qu’ils n’avaient apporté aucun changement. Et de nombreux organismes d’application de la loi avaient déjà un langage de désescalade dans leurs politiques de recours à la force.

“Si vous voulez mon avis, c’était surtout une législation de bien-être qui quelque part dans le sens, quelqu’un pensait qu’ils faisaient une énorme différence”, a déclaré le shérif Gerald Antinoro du comté de Storey, une zone à l’extérieur de Reno. “C’est duvet et des miroirs.”

– Dans le Mississippi, où 38% de la population est noire, il y a peu d’appétit politique pour la réforme de la police – et le sénateur républicain Joey Fillingane est franc lorsqu’il explique pourquoi.

“Le sentiment général parmi mes électeurs du sud du Mississippi est que nous devons soutenir la police et la remercier pour le travail qu’elle fait parce que la criminalité est en augmentation et qu’elle se dresse entre nous et l’élément criminel”, a-t-il déclaré.

Mais il y en a qui voient la nécessité d’agir.

Jarvis Dortch, directeur exécutif de l’American Civil Liberties Union of Mississippi, était membre de la Chambre des représentants du Mississippi lorsque Floyd a été tué. Il a vu les États du pays adopter un large éventail de réformes policières alors qu’aucune mesure de responsabilité de la police n’était approuvée dans le Mississippi.

“C’est décevant”, a déclaré Dortch.

– La Virginie, autrefois un État conservateur fiable, a fléchi son nouveau muscle démocrate après la mort de Floyd, en adoptant un vaste ensemble de réformes policières. Parmi eux: une législation interdisant l’utilisation d’étranglements et de mandats de perquisition sans coup sûr.

Un élément clé du paquet de réformes était un projet de loi visant à mettre en place un nouveau cadre à l’échelle de l’État donnant aux cliniciens en santé mentale un rôle de premier plan dans la réponse aux personnes en crise – plutôt que de compter sur la police. La loi porte le nom de Marcus-David Peters, un homme noir non armé qui a été abattu par un policier de Richmond en 2018 lors d’une crise psychiatrique.

Les défenseurs espéraient que la nouvelle loi réduirait au minimum la participation de la police dans des situations chargées d’émotion qu’ils pourraient ne pas être suffisamment formés pour gérer et qui pourraient se terminer par des résultats désastreux.

Cinq programmes pilotes ont débuté l’année dernière dans diverses régions de l’État, mais certains partisans de la loi ont été déçus lorsqu’un amendement approuvé par l’Assemblée législative plus tôt cette année a donné aux localités de 40 000 habitants et moins la possibilité de se retirer du système.

___

Lavoie a rapporté de Richmond, Virginie; Monnay a rapporté de College Park, Maryland ; Rihl a rapporté de Las Vegas. Rachel Konieczny à Phoenix et Steve Karnowski à Minneapolis ont également contribué.

___

Cette histoire est une collaboration entre l’Associated Press et les Howard Centers for Investigative Journalism du Philip Merrill College of Journalism de l’Université du Maryland et de la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication de l’Arizona State University. Les Howard Centers sont une initiative du Scripps Howard Fund en l’honneur du regretté dirigeant et pionnier de l’industrie de l’information Roy W. Howard.

Contactez le Howard Center de l’Arizona State à howardcenter@asu.edu ou sur Twitter @HowardCenterASU. Contactez le Howard Center du Maryland sur Twitter @HowardCenterUMD.

Denise Lavoie, Tatyana Monnay et Juliette Rihl, The Associated Press