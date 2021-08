Les États les plus touchés par COVID voient augmenter les vaccinations alors que les cas augmentent

Certains des États les plus durement touchés par la pandémie – Alabama, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Missouri et Oklahoma – administrent des vaccinations à un taux plus élevé jamais vu depuis avril, a déclaré jeudi le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, lors d’un briefing.

Au cours des dernières 24 heures, un total de 864 000 vaccins ont été administrés, le plus élevé depuis début juillet, a déclaré Zients. Au cours de la même période, 585 000 personnes ont reçu leur première injection, un signe encourageant alors que la variante delta sévit parmi les non vaccinés.

« Pour la quatrième semaine consécutive, nous avons augmenté le nombre moyen quotidien d’Américains nouvellement vaccinés », a déclaré Zients. « Et surtout, nous voyions l’augmentation la plus significative dans les États avec les taux de cas les plus élevés. »

Les personnes présentes au briefing pensent que la hausse du nombre de personnes qui se préparent à se faire vacciner est due au fait que les États les plus durement touchés par le virus voient à quel point la variante delta présente un risque plus important pour les personnes.

Dans les États où les taux de cas sont les plus élevés, Zients a déclaré que le nombre de personnes nouvellement vaccinées chaque jour au cours des trois dernières semaines avait plus que doublé. Les commentaires interviennent après que le président Joe Biden a également atteint son objectif de vacciner 70% des adultes aux États-Unis cette semaine, un mois après son échéance initiale.

« De toute évidence, les Américains voient l’impact d’être non vaccinés et non protégés », a déclaré Zients. « Et ils ont répondu en faisant leur part, en retroussant leurs manches et en se faisant vacciner. »

Aussi dans l’actualité :

►L’Organisation mondiale de la santé a appelé à un moratoire sur les injections de rappel COVID, au moins pour les deux prochains mois, afin de donner la priorité aux pays à faible revenu qui n’ont pas reçu la première injection.

►Les cas à l’intérieur des maisons de soins infirmiers ont augmenté de 38% entre le 25 juillet et le 1er août, selon le CDC. Au cours de la même période, les décès sont passés de 163 à 281 à l’échelle nationale parmi les résidents des maisons de soins infirmiers.

►Les États avec des taux de vaccination relativement faibles et des taux d’infection élevés – principalement ceux du Sud et de l’Ouest – ont connu un ralentissement de la croissance de l’emploi et de l’économie cet été, selon deux rapports publiés cette semaine.

►Les personnes entièrement vaccinées qui sont infectées par COVID-19 peuvent transmettre le virus à d’autres, a déclaré jeudi à CNN la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky. Elle a déclaré que la transmissibilité du virus malgré l’inoculation est le raisonnement derrière les nouvelles directives pour se masquer à l’intérieur.

📈Chiffres d’aujourd’hui : les États-Unis ont enregistré plus de 35,4 millions de cas confirmés de COVID-19 et 615 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 200 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 165,6 millions d’Américains – 49,9% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : le Lollapalooza de Chicago est une « recette du désastre », préviennent les experts. Faut-il annuler davantage de festivals de musique au milieu de COVID-19?

La Californie impose des vaccins à tous les travailleurs des établissements de santé

Le département de santé publique de Californie a publié jeudi une ordonnance rendant obligatoire les vaccins COVID-19 pour tous les travailleurs dans les établissements de santé alors que l’État voit le nombre de cas augmenter en raison de la variante delta.

L’ordonnance stipule que tous les travailleurs de la santé, y compris ceux qui travaillent dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, doivent être entièrement vaccinés d’ici le 30 septembre. L’ordonnance s’applique à toute personne travaillant dans ces établissements, qu’ils soient ou non en contact avec des patients, soit environ 2,2 millions de travailleurs. .

« Les récentes épidémies dans les établissements de santé ont souvent été attribuées à des membres du personnel non vaccinés », a déclaré Tomás J. Aragón, directeur du département de la santé de l’État, dans un communiqué.

L’ordonnance autorise des exemptions médicales et religieuses, mais ceux qui en bénéficient devront porter des masques et se faire tester au moins une fois par semaine.

À la fin du mois dernier, la Californie est devenue le premier État du pays à dévoiler un programme de vérification des vaccins pour tous les employés de l’État et de la santé, exigeant des preuves de vaccination des employés avant le 2 août ou des tests obligatoires. D’autres États et entreprises ont suivi.

Le département de santé publique de Californie a déclaré que ces directives avaient été modifiées pour les travailleurs de la santé en raison de la variante delta, qui a provoqué « l’augmentation la plus rapide des cas de COVID-19 pendant toute la pandémie avec 18,3 nouveaux cas pour 100 000 personnes par jour ».

–Christal Hayes

Les hôpitaux de Cincinnati «exigent» des vaccinations COVID-19 pour les employés

À partir du 1er octobre, six systèmes hospitaliers de la région de Cincinnati exigeront que leurs milliers de travailleurs et de bénévoles soient vaccinés contre le COVID-19, alors que les dirigeants des hôpitaux ont exhorté les autres grands employeurs à prendre la même mesure pour vaincre la pandémie de coronavirus.

Comme une variante plus infectieuse place plus de personnes atteintes de la maladie virale dans les hôpitaux, les directeurs généraux et les dirigeants médicaux ont déclaré que le moment était venu d’exiger le vaccin pour protéger leurs travailleurs et assurer aux patients que les hôpitaux sont sûrs.

UC Health, le Cincinnati Children’s Hospital Medical Center et le Christ Hospital Health Network ont ​​déclaré qu’ils commenceraient le mandat d’ici le 1er octobre. Bon Secours Mercy Health et St. Elizabeth Healthcare à Edgewood ont déclaré qu’ils auront besoin du vaccin au début de l’automne.

« Ce sont des décisions très complexes. Les gens ont des croyances personnelles très fortes, comme nous le savons », a déclaré le Dr Robert Prichard, directeur de l’intégration clinique de St. Elizabeth. « La moitié de nos employés applaudissent probablement, et la moitié nous hue probablement. »

— Anne Saker, enquêteur de Cincinnati

Le gouverneur Murphy rétablira le mandat du masque étudiant pour la prochaine année scolaire

Tous les élèves de la maternelle à la 12e année du New Jersey devront à nouveau porter des masques dans les écoles cet automne, car les cas de COVID-19 et les hospitalisations continuent d’augmenter tandis que les taux de vaccination baissent, a confirmé jeudi un responsable de l’administration du gouverneur Phil Murphy.

Murphy devrait faire l’annonce vendredi dans le comté de Middlesex, inversant sa position prise en juin et se conformant aux recommandations de deux grandes organisations de santé publique.

Il est probable que les enseignants et le personnel soient également tenus de porter des masques tout au long de la journée scolaire, comme l’ont recommandé les organisations de santé. On ne sait pas encore si les élèves seront autorisés à retirer les masques à l’extérieur pendant la récréation ou le cours de gym.

Murphy a déclaré le mois dernier qu’il faudrait une « dégradation globale des données de santé » pour qu’il exige le port du masque dans toutes les écoles. En juin, il a déclaré qu’un mandat de masque à l’échelle de l’État n’était pas nécessaire et il a autorisé les surintendants et les conseils scolaires à passer l’appel.

Mais depuis lors, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’American Academy of Pediatrics ont recommandé aux étudiants et aux enseignants de porter des masques dans les écoles, même s’ils ont été vaccinés.

Le CDC a cité des preuves que la variante delta du coronavirus est plus contagieuse. L’académie de pédiatrie a recommandé le masquage universel car de nombreux étudiants ne sont pas encore en âge de recevoir le vaccin.

— Stacey Barchenger et Scott Fallon, NorthJersey.com

Les étudiants de Floride peuvent obtenir des bons scolaires pour éviter de porter des masques

Une semaine après que le gouverneur Ron DeSantis a promu une politique stricte interdisant les masques obligatoires dans les écoles de Floride, les responsables de l’éducation de l’État semblaient jeudi prêts à approuver une position plus douce face au soulèvement de certains districts scolaires.

Les bons de bourse Hope seraient mis à la disposition des parents qui ne veulent pas que leurs enfants portent des masques dans les districts scolaires qui en ont besoin, en vertu d’une politique proposée qui sera examinée vendredi par le Conseil de l’éducation de l’État.

Avec la bourse, les parents qui souhaitent éviter les mandats de masque pourraient transférer leurs enfants dans une autre école publique ou obtenir des places financées par les contribuables dans une école privée où ils n’auraient pas à porter de couvre-visage.

La décision de l’administration DeSantis semble reconnaître qu’il n’a peut-être pas le pouvoir d’annuler les récentes mesures prises par les conseils scolaires des comtés de Duval, Broward et Alachua pour exiger des masques, et une poussée du surintendant de l’école du comté de Leon, Rocky Hanna, pour imposer des masques lorsque les élèves retournent à classe la semaine prochaine.

DeSantis, cependant, a promis vendredi dernier de n’autoriser que les masques facultatifs dans les écoles – affirmant que les parents devraient décider si leurs enfants portent des couvre-visages.

« J’ai de jeunes enfants. Ma femme et moi n’allons pas faire le truc du masque avec les enfants », a déclaré DeSantis la semaine dernière. « Nous ne l’avons jamais fait. Je veux voir mes enfants sourire. Je veux qu’ils s’amusent.

— John Kennedy, Sarasota Herald-Tribune