Les États les plus et les moins chers pour posséder un chien

Il y a beaucoup de dépenses variables qui accompagnent la possession d’un chien que les amoureux des animaux soucieux de leur budget peuvent éviter (votre chien a-t-il vraiment besoin d’une nourriture gastronomique de qualité humaine ?). Mais couvrir les bases comme les vaccins et la stérilisation ou la stérilisation est assez non négociable. Et certains États offrent une expérience plus abordable que d’autres.

Les propriétaires de chiens de ces États dépensent le moins pour leurs animaux de compagnie, selon les données d’enquête et les estimations de prix des assureurs et des cliniques vétérinaires :

Les prix des aliments pour chiens varient le plus d’un État à l’autre, les propriétaires de l’Idaho payant le moins à seulement 103,20 $ par an et ceux du Delaware payant le plus à 1 609,44 $. Ces chiffres ont aidé l’Idaho et le Delaware à revendiquer respectivement les titres d’États les moins chers et les plus chers pour les propriétaires de chiens. Les autres catégories de coûts sont beaucoup moins variées.

1. Delaware

Coût alimentaire annuel : 1 609,44 $

: 1 609,44 $ Assurance animaux : 548,40 $

: 548,40 $ Visite vétérinaire : 66,95 $

66,95 $ Vaccins et stérilisation : 639,70 $

639,70 $ Total: 2 864,49 $

2. Massachusetts

Coût alimentaire annuel : 1 406,04 $

: 1 406,04 $ Assurance animaux : 570,72 $

: 570,72 $ Visite vétérinaire : 69,95 $

69,95 $ Vaccins et stérilisation : 655,93 $

655,93 $ Total: 2 702,64 $

3. New-York

Coût alimentaire annuel : 807,24 $

: 807,24 $ Assurance animaux : 732,60 $

: 732,60 $ Visite vétérinaire : 76,95 $

76,95 $ Vaccins et stérilisation : 688,78 $

688,78 $ Total: 2 305,57 $

4. Californie

Coût alimentaire annuel : 792,48 $

792,48 $ Assurance animaux : 735,48 $

: 735,48 $ Visite vétérinaire : 71,95 $

71,95 $ Vaccins et stérilisation : 663,63 $

663,63 $ Total: 2 263,54 $

5.Washington

Coût alimentaire annuel : 961,68 $

961,68 $ Assurance animaux : 523,56 $

: 523,56 $ Visite vétérinaire : 67,95 $

67,95 $ Vaccins et stérilisation : 647,32 $

647,32 $ Total: 2 200,51 $

Pettable a compilé des estimations de coûts à partir de diverses sources pour classer les États par coût approximatif total. Les sources comprennent :

