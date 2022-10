Les États les moins abordables prendront leur retraite en 2022

Si vous rêvez de passer votre retraite à vous prélasser sur l’une des plages immaculées d’Hawaï, assurez-vous d’avoir économisé beaucoup d’argent.

C’est parce qu’Hawaï se classe comme l’État le plus cher pour prendre sa retraite en 2022, selon données récentes de Bankrate.

Pour calculer le niveau d’abordabilité de chaque État, Bankrate a analysé l’indice du coût de la vie de juillet 2022 de Community and Economic Research et le classement 2022 de la Tax Foundation pour les taux de taxe foncière et de vente.

Voici les sept États les moins abordables pour prendre leur retraite en 2022, selon Bankrate :

Hawaii Californie Connecticut Massachusetts New Jersey Vermont Rhode Island

Si vous êtes prêt à prendre votre retraite confortablement à Hawaï, vous aurez besoin d’environ 2 millions de dollars économisés, rapporte Sam Dogen, contributeur de CNBC Make It et auteur de “Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Financial Freedom”. “

“Le revenu médian des ménages dans le comté d’Honolulu, par exemple, est de 88 000 dollars. Si quelqu’un voulait retirer ces 88 000 dollars de ses actifs chaque année, il aurait besoin d’environ 2 200 000 dollars d’investissements pour retirer à un taux de 4 %”, avait précédemment écrit Dogen.

Cependant, la plupart des Américains n’ont pas près de ce montant épargné. Selon “Comment l’Amérique sauve” de Vanguard en 2022 rapport.

Mais une retraite « confortable » peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Il est important de déterminer d’abord à quoi cela ressemble pour vous, déclare Michael Liersch, responsable du conseil et de la planification pour la gestion de patrimoine et d’investissement chez Wells Fargo.

“Lorsque la retraite n’est pas définie, il est alors très difficile de se préparer émotionnellement ou financièrement”, a-t-il déclaré à CNBC Make It.

Considérez ce qui compte le plus pour vous de prendre votre retraite dans un certain endroit et déterminez ce qu’il vous en coûtera pour maintenir le style de vie que vous souhaitez, dit Liersch.

“Mettre la plume sur du papier” peut vous aider à vous préparer à la retraite maintenant et à “corriger le cours en cours de route” si nécessaire, dit-il. Le guide décennal de CNBC sur la planification de la retraite est un bon point de départ.

Pour ce qui est de mettre de l’argent de côté, si vous avez entre 20 et 30 ans, essayez de commencer à maximiser vos cotisations de retraite autant que vous le pouvez, explique Jeff Ostrowski, analyste chez Bankrate.

“La combinaison de rendements composés au fil des décennies et d’avantages fiscaux pour l’épargne-retraite vous aidera à vous préparer à un style de vie confortable après avoir fini de travailler”, dit-il.

Bien que les planificateurs financiers recommandent de contribuer environ 15 % de votre revenu par an à votre épargne-retraite, la plupart des travailleurs de moins de 35 ans mettent de côté environ 10,5 %, selon l’enquête de Vanguard.

C’est OK pour commencer avec ce que vous pouvez vous permettre. Mais assurez-vous d’obtenir au moins le match complet de votre employeur, déclare Nilay Gandhi, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Vanguard.

À partir de là, « augmentez votre taux d’épargne de 1 % à 2 % chaque année jusqu’à ce que vous atteigniez le taux d’épargne cible de 12 % à 15 % », dit-il.

