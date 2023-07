Les États faibles périront – Orban

La Hongrie a besoin de personnes fortes pour survivre alors que les fondations du monde commencent à s’effondrer, a déclaré le Premier ministre hongrois

La Hongrie est pressée dans plusieurs directions en raison du conflit en Ukraine et de l’augmentation de la migration, et doit s’efforcer de surmonter ces défis, a déclaré samedi le Premier ministre Viktor Orban.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la Faculté des sciences juridiques de l’Université nationale d’administration publique, à laquelle assistaient de futurs officiers chargés de l’application des lois, Orban a déclaré que les Hongrois « vivons à une époque où les fondements du monde tremblent », et l’épicentre de ce tremblement de terre est situé dans le voisinage du pays.

Il a souligné les hostilités en Ukraine à l’est, notant que « Des dizaines et des centaines de milliers de migrants du sud assiègent nos frontières.

Dans ce contexte, la Hongrie doit avoir un gouvernement, une économie, une armée et des forces de l’ordre forts, a déclaré Orban. « Il faut s’entraîner et s’armer… il faut des gens forts, car la vérité ne vaut pas grand-chose sans la force. »

« Le temps viendra où les nations faibles seront perdues et les fortes resteront. Par conséquent, nous devons renforcer nos propres lignes de défense et nos forces de l’ordre chaque jour », il ajouta.

Orban a critiqué à la fois les politiques de l’UE et la manière dont l’Occident a géré le conflit ukrainien. Plus tôt cette semaine, il a affirmé que le bloc dans son état actuel apporte « ni paix ni prospérité » à ses États membres, pointant du doigt les hostilités entre Moscou et Kiev, ainsi que « Etat de plus en plus préoccupant » de l’économie.

Depuis le début du conflit ukrainien, Budapest a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à engager des négociations, tout en refusant de fournir des armes à l’Ukraine. La Hongrie a également rejeté les sanctions occidentales contre la Russie comme étant contre-productives et préjudiciables à l’économie de l’UE.