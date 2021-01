Les États évacués au milieu des manifestations de soutien à Trump

Les manifestants qui soutiennent le président Donald Trump se sont massés devant les États de la Géorgie au Nouveau-Mexique mercredi, ce qui a entraîné des évacuations alors que des acclamations retentissaient en réaction à la nouvelle que des manifestants pro-Trump avaient pris d’assaut le Capitole américain.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les capitales des États à travers le pays pour s’opposer à la victoire du président élu Joe Biden, agitant des pancartes disant «Arrêtez le vol» et «Quatre ans de plus», la plupart d’entre elles ne portant pas de masques pendant la pandémie de coronavirus et quelques-unes portant des armes d’épaule dans des endroits comme l’Oklahoma et la Géorgie.

La police de l’État du Nouveau-Mexique a évacué le personnel d’un bâtiment de l’État qui comprend le bureau du gouverneur et le bureau du secrétaire d’État par mesure de précaution peu de temps après l’arrivée de centaines de partisans agitant le drapeau dans une caravane de véhicules et à cheval.

«C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis que le transfert pacifique du pouvoir est ralenti par un acte de violence», a déclaré le président démocrate de la Chambre, Brian Egolf. «C’est un moment honteux et j’espère que le Congrès pourra se remettre bientôt.»

Des manifestations chaotiques à Washington, DC, sont survenues alors que le Congrès tentait d’affirmer la victoire du Collège électoral de Biden.

Le secrétaire d’État géorgien et son personnel ont évacué leurs bureaux au Capitole de l’État alors que des manifestants armés se rassemblaient à l’extérieur.

Gabriel Sterling, un haut responsable du bureau du secrétaire d’État, a déclaré qu’il s’agissait d’une décision interne prise par le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger et son équipe partir.

« Nous avons vu des choses se passer au Georgia Capitol et avons dit que nous ne devrions pas être ici, nous ne devrions pas être une étincelle », a déclaré Sterling à l’Associated Press.

Une centaine de manifestants se sont rassemblés au Capitole de l’État, certains étaient armés d’armes d’épaule. Trump a concentré une grande partie de sa colère sur Raffensperger dans les semaines qui ont suivi sa perte d’environ 12000 voix.

Les partisans de Trump ont encerclé le bâtiment du Capitole de l’État à Madison, dans le Wisconsin, dans des voitures et des camions ornés de drapeaux Trump et américains pendant plusieurs heures mercredi, en faisant retentir leurs cornes.

Dans le Colorado, le maire de Denver, Michael Hancock, a ordonné aux agences de la ville de fermer des bâtiments après que des centaines de personnes se soient rassemblées devant le bâtiment du Capitole pour protester contre les résultats des élections.

En Caroline du Sud, des manifestants soutenant Trump sont venus au Statehouse mais sont partis avant que le Capitole américain ne soit violé.