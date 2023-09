Les États européens refusent de mettre fin aux sanctions contre l’Iran

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont exhorté Téhéran à réduire son programme d’énergie nucléaire

Paris, Berlin et Londres ont déclaré qu’ils ne lèveraient pas certaines sanctions imposées à l’Iran en raison de son prétendu « non-conformité grave » avec le pacte nucléaire de 2015 signé avec les puissances mondiales. Les trois pays s’étaient précédemment engagés à mettre fin aux sanctions d’ici fin 2023 dans le cadre de l’accord.

Un porte-parole représentant la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni – connus collectivement sous le nom de « E3 » – a publié jeudi une déclaration abordant la question des sanctions. Le responsable a déclaré qu’ils reviendraient sur leurs engagements de lever diverses mesures énoncées dans le pacte nucléaire, officiellement intitulé Plan d’action global commun (JCPOA).

« En réponse directe au non-respect constant et grave par l’Iran de ses engagements dans le cadre du JCPOA depuis 2019, les gouvernements de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni ont l’intention de maintenir les mesures liées à la prolifération nucléaire contre l’Iran, ainsi que les embargos sur les armes et les missiles. » indique le communiqué commun.

L’E3 a poursuivi en affirmant qu’il avait fait plusieurs tentatives pour «résoudre le non-respect de l’Iran» via un mécanisme de règlement des différends intégré à l’accord nucléaire, mais a déclaré que Téhéran avait « a refusé à deux reprises l’opportunité de revenir au JCPOA et a continué à étendre son [nuclear] programme au-delà des limites du JCPOA.

Alors que l’accord nucléaire imposait des limites strictes au programme nucléaire iranien – y compris des restrictions sur la quantité d’uranium enrichi qu’il pouvait stocker à tout moment – ​​ses autres signataires ont également accepté divers engagements, principalement l’allégement des sanctions contre Téhéran.

Cependant, les responsables iraniens insistent sur le fait qu’ils ne sont plus liés par ces règles étant donné l’abrogation unilatérale de l’accord par Washington en 2018, lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, a choisi de réimposer toutes les sanctions précédentes contre Téhéran et plus encore, violant ainsi l’engagement principal des États-Unis dans le cadre du JCPOA. .

Depuis lors, la République islamique a progressivement intensifié son programme nucléaire, enrichissant de l’uranium au-delà du plafond fixé par l’accord. Dans sa déclaration de jeudi, l’E3 a accusé le pays de conserver un stock qui est « plus de 18 fois le montant autorisé par le JCPOA. »

Bien que les négociateurs iraniens aient tenu plusieurs cycles de négociations avec leurs homologues américains et européens depuis 2021, les discussions sont pratiquement au point mort. Téhéran continue d’insister sur le fait que son programme nucléaire n’a aucune dimension militaire et a souligné à plusieurs reprises qu’il ne recommencerait à se conformer à l’accord nucléaire que lorsque les autres signataires avanceraient sur l’allégement des sanctions promis.