Un sous-financement soutenu des systèmes de santé à travers l’Europe et un échec à investir dans le personnel médical ont laissé le continent ouvert à la pandémie de Covid, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le rapport de l’OMS, préparé par l’ancien Premier ministre italien Mario Monti et une commission indépendante d’experts européens de la santé et de la médecine, et publié mardi à Copenhague, a appelé les États européens à prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les leçons de la pandémie de Covid soient pleinement apprises.

Il a déclaré que la pandémie a révélé les fortes inégalités dans les systèmes de santé «Mal préparé et mal équipé» pour traiter efficacement avec Covid.

«Nous appelons les dirigeants gouvernementaux et les organisations internationales à réparer les fractures dans nos sociétés et à cesser de fermer les yeux sur les conditions qui ont permis au nouveau coronavirus d’infliger des dommages aussi graves au monde», Dit Monti. «Nous avons le choix: ignorer les preuves et risquer d’être encore plus durement touchés lors de futures pandémies, ou tenir compte des avertissements et mettre en œuvre les leçons que nous avons apprises.»

La commission a déclaré qu’un sous-financement et un sous-investissement persistants dans le personnel de santé, «Souvent comme héritage de la crise financière de 2008», avait laissé de nombreux systèmes de santé en panne.

Le rapport a également exhorté les gouvernements européens à agir «À tous les niveaux de la société» pour lutter contre les inégalités exposées par la pandémie. Il a déclaré que les systèmes de santé devraient devenir plus inclusifs en veillant à ce que «Chacun, quelles que soient ses caractéristiques, peut participer à la prise de décision à tous les niveaux et accéder aux services de santé et sociaux».

La commission, qui fera rapport à nouveau en septembre, souhaite que les pays européens établissent un groupe d’experts sur les menaces pour la santé afin d’évaluer les risques et de proposer des solutions aux problèmes découlant des activités humaines telles «Comme le changement climatique, les infections zoonotiques émergentes et la résistance aux antimicrobiens», et devrait investir davantage dans des mesures visant à réduire les menaces, à fournir des systèmes d’alerte précoce et à améliorer les réponses.

Il indique que le G20 devrait également mettre en place un conseil mondial de la santé pour prévoir et atténuer les menaces futures.

