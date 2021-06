Les États espèrent des joints gratuits, les pistes de course déclenchent une hausse du taux de vaccination

Alors que les taux de vaccination contre Covid stagnent ou baissent à travers le pays, les préoccupations publiques et privées se tournent de plus en plus vers des incitations – des beignets gratuits aux paiements d’un million de dollars, et même des cigarettes de marijuana ou un tour sur une piste NASCAR – dans le but de convaincre les Américains d’obtenir immunisé.

Lundi, le conseil d’administration de l’alcool et du cannabis de l’État de Washington a lancé son « Joints pour Jabs » programme autorisant les dispensaires de marijuana à donner un joint gratuit à tout résident qui se fait vacciner jusqu’au 12 juillet. Un effort similaire a aurait commencé en Arizona.

D’autres États, comme New Jersey et Connecticut, sont plus old school, proposant une bière ou une boisson non alcoolisée gratuite pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner contre le Covid. Et le mois dernier, le département de la santé publique de l’Alabama et d’autres agences se sont associés au Talladega Superspeedway de l’État pour offrir deux tours gratuits sur le célèbre circuit aux personnes de plus de 16 ans qui se font tirer dessus.

L’Ohio et le Maryland, en revanche, se sont tournés vers l’argent sonnant et trébuchant.

En mai, le Maryland a organisé le premier de ses tirages de loterie de 40 000 $ pour les personnes vaccinées. Quarante jours consécutifs de tirages pour un prix de 40 000 $ se terminent le 4 juillet avec un tirage final pour un paiement de 400 000 $.

L’Ohio organise également une série de tirages pour des prix en espèces, bien que son « Vax-un-million » le concours augmente considérablement la mise.