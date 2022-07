Les États espèrent augmenter leurs revenus avec l’engouement pour le Mega Millions

Une augmentation des bourses universitaires pour les étudiants du Nouveau-Mexique. Une nouvelle piste cyclable nichée sur le versant ouest du Colorado. Plus de refuges pour sans-abri en Arizona.

Lorsque les ventes de loterie montent en flèche, les joueurs détenant le billet d’or ne sont pas les seuls à gagner. Aux États-Unis, les systèmes de loterie d’État utilisent cet argent pour stimuler l’éducation, le tourisme, les transports et bien plus encore. Maintenant que le jackpot géant de la loterie Mega Millions a atteint plus d’un milliard de dollars, les responsables de l’État espèrent que l’intérêt national accru se traduira par un financement accru pour leurs propres causes.

Cependant, les détracteurs de ces programmes financés par la loterie notent que les joueurs à faible revenu paient la facture des avantages qu’ils ne récolteront pas proportionnellement.

En Caroline du Sud, les responsables de la loterie ont déclaré que 43 cents de chaque dollar dépensé soutenaient directement le compte de loterie pour l’éducation de l’État. L’Assemblée générale utilise ensuite cet argent en grande partie pour financer des bourses d’études. Mais la grande majorité des recettes de la Caroline du Sud vont à des bourses basées sur le mérite plutôt qu’à des bourses basées sur les besoins.

Au Nouveau-Mexique, certains législateurs et groupes de défense ont critiqué la loterie comme une source de revenus régressive.

“Les gens qui y jouent ont des revenus disproportionnés”, a déclaré Fred Nathan, du groupe politique non partisan Think New Mexico. Il a fait pression avec succès pour la contribution minimale de 30% des revenus de loterie de l’État pour les bourses d’études universitaires, mais a déclaré que des inquiétudes subsistent quant à la part des bourses de loterie qui vont aux enfants de familles aisées et à revenu moyen.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines. Personne n’a égalé les six numéros sélectionnés du jeu depuis avril. Le prochain tirage aura lieu vendredi à 23 h à Atlanta.

Vendredi, le jackpot historique a incité Bryan Byrd, 36 ans, à acheter un billet dans une station-service de Columbia, en Caroline du Sud. Byrd a déclaré qu’il ne jouait généralement que lorsque le pot devenait aussi gros.

Son premier coup s’il remporte le prix ?

“Probablement mis mon préavis de deux semaines”, a déclaré Byrd. “J’espère que je suis un gagnant.”

Le jeu est coordonné par des loteries d’État, qui tirent des revenus non seulement du Mega Millions, mais également des billets à gratter, du Powerball et d’autres jeux autorisés. Les revenus sont ensuite utilisés pour aider à payer les prix, les détaillants, les fonds de l’État et les frais généraux.

La loterie du Michigan est sur la bonne voie pour apporter sa troisième contribution annuelle consécutive de 1 milliard de dollars au fonds d’aide scolaire de l’État, selon le responsable des relations avec les joueurs, Jacob Harris, qui a déclaré que des jackpots comme celui-ci aidaient cette cause. Au Michigan, Harris a déclaré que 28 cents pour chaque dollar collecté iraient au fonds.

En Géorgie, depuis que le jackpot a commencé à augmenter en avril, l’État a collecté près de 22 millions de dollars pour les bourses universitaires et les programmes pré-K, selon les responsables de la loterie.

L’Oregon a récemment publié certains de ses plus gros chiffres de ventes quotidiens pour le tirage du Mega Millions, selon le porte-parole Chuck Baumann. Les 1,4 million de dollars et 1,2 million de dollars collectés mardi et mercredi, respectivement, ont été bons pour les huitième et dixième ventes les plus élevées de l’État en une journée.

“Qu’il s’agisse de Powerball ou de Mega Millions, lorsque les jackpots deviennent gros et que les gens jouent, c’est bon pour l’État de l’Oregon et pour les gens qui reçoivent des dollars de loterie”, a déclaré Baumann. Au fil des ans, les électeurs ont approuvé des mesures visant à envoyer le produit de la loterie à des fonds pour l’éducation, les parcs et les services aux anciens combattants.

Lors d’un tirage typique du mardi au Texas, les ventes à l’échelle de l’État avoisineront le million de dollars pour les billets Mega Millions. Mardi dernier, ils ont vendu 20 millions de dollars, selon Gary Grief, directeur exécutif de la Texas Lottery Commission.

Il s’attend à ce que les ventes de disques se poursuivent. Un vendredi typique rapporte environ 5 millions de dollars de ventes. Il s’attend ce vendredi à casser 80 millions de dollars.

“Alors que nous approchons de la fin de notre exercice, nous étions au coude à coude avec le rythme record des ventes de l’an dernier”, a déclaré Grief à propos des revenus de loterie de l’État. Cela représentait 1,97 milliard de dollars pour le Fonds scolaire de base de l’État et 23,4 millions de dollars pour l’aide aux anciens combattants. “Cela nous poussera au-delà de cela.”

Les ventes de billets explosent à New York. Au cours de la semaine se terminant le 23 juillet, les ventes de Mega Millions ont totalisé plus de 26 millions de dollars, selon un rapport de la New York State Gaming Commission. C’est plus du double des plus de 12 millions de dollars collectés la semaine précédente.

Dans l’Ohio, où le financement de la loterie est consacré à l’éducation, les ventes de loterie sont restées constantes, mais les ventes de jackpot fluctuent souvent plus que les autres loteries, a déclaré Danielle Frizzi-Babb, directrice des communications de l’Ohio Lottery. Les jackpots du Mega Millions sont difficiles à prévoir – et ce jackpot, dépassant 1 milliard de dollars, a entraîné une augmentation des ventes difficile à prévoir longtemps à l’avance.

“Lorsque nous arrivons à ce genre de chiffre, les ventes augmentent vraiment, vraiment, vraiment”, a déclaré Frizzi-Babb. « Et ce n’est tout simplement pas quelque chose que vous pouvez planifier. Mais nous sommes excités quand cela arrive.

La Californie avait amassé plus de 224 millions de dollars de ventes jeudi après-midi pour la séquence Mega Millions. Le montant estimé pour l’éducation était de 89,6 millions de dollars, selon Carolyn Becker, porte-parole de la California State Lottery.

Au cours de l’exercice 2021, la Californie a généré environ 1,8 milliard de dollars sur tous les jeux pour l’éducation publique – bien que Becker ait décrit ces fonds comme «supplémentaires» compte tenu du nombre de systèmes scolaires dans l’État le plus peuplé du pays.

“Même si cela fait pâle figure par rapport au budget d’une école, nous entendons des enseignants, des administrateurs, etc., dire que chaque dollar compte”, a déclaré Becker, ajoutant que les fonds ont été consacrés aux salaires des enseignants, aux ordinateurs et à l’équipement de musique et de gymnastique.

Au Tennessee, les récentes ventes de billets Mega Millions ont généré plus de 263 millions de dollars qui seront réservés pour des bourses, des subventions et des programmes parascolaires.

La Tennessee Education Lottery a qualifié le prix en constante expansion de “développement bienvenu” car ils ont vu plus de nouveaux joueurs acheter des billets dans l’espoir de gagner le prix.

Pourtant, cet espoir survient alors que les Américains connaissent l’inflation la plus élevée depuis des décennies, laissant beaucoup moins d’argent à consacrer au divertissement. Certains États connaissent déjà des baisses de ventes avec leurs loteries.

Le PDG de l’Iowa Lottery, Matt Strawn, a déclaré fin juin aux membres du conseil d’administration que la hausse des coûts de l’essence et de l’épicerie était probablement à l’origine de la baisse des ventes à gratter, tout en notant également que l’inflation avait également entraîné une augmentation de 82% du budget carburant de leur personnel. Un porte-parole de la loterie a déclaré qu’ils pensaient qu’une augmentation des ventes de Mega Millions compenserait la baisse des ventes.

Et même au cours d’une année de revenus record prévue au Texas, les revenus de la loterie – qui aident à financer l’éducation et l’aide aux anciens combattants – sont quelque peu atténués en raison de son pouvoir d’achat affaibli.

“L’argent que nous remettons à (la Texas Education Agency), il va acheter quelque chose d’un peu moins que ce qu’il a acheté il y a un an”, a déclaré Grief.

___

Kruesi a rapporté de Nashville, Tennessee. Pollard a rapporté de Columbia, Caroline du Sud. Stern a rapporté de Reno, Nevada. L’écrivain de l’Associated Press Morgan Lee de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a contribué à ce rapport.

___

James Pollard et Gabe Stern sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Kimberlee Kruesi, James Pollard et Gabe Stern, Associated Press