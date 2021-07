Les États engagent une nouvelle action antitrust contre Google sur Google Play

Les procureurs généraux des États s’en prennent à nouveau à Google avec une action en justice antitrust, alléguant cette fois que la société a abusé de son pouvoir sur les développeurs d’applications via son Play Store sur Android.

L’affaire marque la quatrième action en justice antitrust intentée contre la société par les autorités du gouvernement américain au cours de l’année écoulée.

En se concentrant sur le Play Store, le dernier procès touche un aspect de l’activité de Google qui ressemble le plus à celui d’Apple. L’App Store d’Apple est aux prises avec des contestations judiciaires et les législateurs se demandent s’il facture injustement aux développeurs les paiements effectués par les clients via leurs applications et s’il favorise ses propres applications par rapport à celles de ses concurrents.

Les procureurs généraux de 36 États et du district de Columbia, provenant des deux parties, sont répertoriés comme plaignants dans la dernière affaire, qui a été déposée mercredi dans le district nord de Californie. Les États comprennent la Californie, le Colorado, l’Iowa, le Nebraska, New York et la Caroline du Nord.

Les plaignants affirment que Google a utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour extraire une commission de 30% des consommateurs, qui achètent des abonnements et du contenu numérique sur leurs téléphones Android. Les développeurs d’applications, disent-ils, n’ont d’autre choix que d’utiliser le logiciel de Google pour la distribution, en partie parce que Google a « ciblé des magasins d’applications potentiellement concurrents ». Pendant ce temps, les consommateurs n’ont aucune option car Android est le seul système d’exploitation disponible sur de nombreux combinés.

Le Google Play Store distribue plus de 90 % des applications Android aux États-Unis, alors qu’aucun autre magasin Android ne détient plus de 5 % de part de marché, selon les plaignants. Ils appellent spécifiquement Samsung, le premier fabricant de téléphones Android, affirmant que Google a tenté de « racheter » l’entreprise en offrant des incitations pour transformer son magasin d’applications Galaxy en « marque blanche » pour le Play Store. Google a également contrecarré les efforts passés d’Amazon pour utiliser son propre magasin de distribution sur Android.

« Le pouvoir de monopole durable de Google sur les marchés de la distribution d’applications Android et des achats intégrés n’est pas basé sur une concurrence sur le fond », indique la plainte. « Ces monopoles sont maintenus par des conditions technologiques et contractuelles artificielles que Google impose à l’écosystème Android. »