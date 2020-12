Après une chute punitive qui a laissé les hôpitaux en difficulté, certains États du Midwest constatent une baisse des nouveaux cas de coronavirus. Mais les signes d’amélioration sont compensés par l’accélération de la propagation du virus sur les deux côtes: en Californie, les autorités se sont précipitées pour distribuer des sacs mortuaires et déployer des morgues mobiles alors que les infections augmentaient à un rythme alarmant.

Des États tels que l’Iowa, le Michigan, le Minnesota et le Nebraska ont vu une diminution du nombre de personnes testées positives au COVID-19 au cours des deux dernières semaines. Tous, cependant, connaissent toujours un nombre alarmant de décès et d’hospitalisations en raison de la flambée antérieure de cas.

Avec le temps hivernal qui pousse les gens à l’intérieur, là où le virus se propage plus facilement, rien ne garantit que l’amélioration de la dynamique puisse être maintenue, disent les médecins et les responsables de la santé publique.

«Nous avons un vaccin en cours de déploiement, mais cela ne change pas la situation globale», a déclaré le Dr James Lawler du Global Center for Health Security de l’Université du Nebraska Medical Center à l’Omaha World-Herald. «Les choses pourraient encore tourner au sud assez facilement.»

Mais lui et d’autres sont encouragés par les chiffres. Dans l’Iowa, par exemple, le nombre de nouveaux cas de virus signalés quotidiennement a diminué au cours des deux dernières semaines, passant de près de 1 800 à environ 1 250. Au Nebraska, il est passé d’environ 1 800 par jour à un peu moins de 1 300.

«Je croise les doigts en ce moment», a déclaré le Dr Stacey Marlow, médecin urgentiste à l’hôpital UnityPoint Allen de Waterloo, Iowa. « Les patients COVID que je vois sont très, très malades. Mais il y en a … moins. »

Les décès dus au virus dans l’Iowa ont continué d’augmenter fortement, pour atteindre une moyenne de 79 par jour, contre 28 il y a deux semaines.

L’espoir, bien sûr, est que la baisse des infections se traduira par une baisse des décès, mais cela pourrait prendre du temps. Beaucoup de ceux qui meurent maintenant du COVID-19 ont peut-être été infectés il y a des semaines.

Dans tout le pays, le nombre de morts a dépassé les 300 000, avec plus de 16 millions d’infections confirmées. En moyenne, les États-Unis enregistrent environ 2 400 décès et plus de 215 000 nouveaux cas par jour. Un modèle influent de l’Université de Washington dit que les décès pourraient totaliser 502 000 d’ici le 1er avril, même avec un vaccin.

Lawler a déclaré que davantage de résidents du Nebraska semblaient suivre les avertissements visant à limiter les repas au restaurant et à porter des masques en public. Il est utile qu’un certain nombre de villes du Nebraska aient récemment adopté des mandats de masque, a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré qu’il était important pour les Nebraskiens de rester vigilants sur le maintien de la distanciation sociale en attendant que les vaccins soient largement disponibles au printemps.

Dans un appel aux gouverneurs cette semaine, le membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, a déclaré que les progrès dans les États du Midwest étaient compensés par une «détérioration de la situation» sur les deux côtes.

Dans tout le pays, le nombre de personnes à l’hôpital atteintes du virus a atteint un niveau record de plus de 110000, selon le COVID Tracking Project.

En Californie, les hospitalisations sont désormais le double du pic estival et menacent de submerger le système, a déclaré mardi le gouverneur Gavin Newsom. L’offre de lits dans les unités de soins intensifs diminue, les nouveaux cas dépassant en moyenne 31 000 par jour. Les responsables de l’État distribuent 5000 sacs mortuaires, principalement dans les régions durement touchées de Los Angeles et de San Diego, et ont 60 remorques frigorifiques debout comme des morgues de fortune en prévision d’une vague de décès dus aux coronavirus.

Dans le comté d’Orange, les responsables de la santé ont déclaré qu’ils prévoyaient d’envoyer de grandes tentes dans quatre hôpitaux pour aider à gérer le nombre de patients.

«Nous avons atteint un nombre de cas qui dépasse tous les records précédents», a déclaré Van Do-Reynoso, directeur de la santé publique du comté de Santa Barbara. «Il est impératif que chaque individu agisse maintenant et reste à la maison. Nous arrivons à un point où nous pouvons voir à l’horizon que notre système de soins de santé est dépassé.

À New York, les autorités ont interrompu les repas à l’intérieur dans les restaurants lundi alors que le nombre d’infections continuait d’augmenter. Les responsables de l’État et de la ville ont averti qu’un arrêt plus large pourrait être nécessaire si les choses continuent de s’aggraver.

«Nous ne pouvons pas laisser ce virus continuer à croître, surtout à un moment où nous obtenons enfin le vaccin et pouvons tourner le coin», a déclaré le maire Bill de Blasio.

Environ 370 patients atteints de coronavirus étaient en soins intensifs dans la ville cette semaine, soit le triple du nombre d’il y a un mois, mais une fraction des plus de 3100 patients qui ont rempli les unités de soins intensifs en avril. Dans tout l’État, les nouveaux cas confirmés sont passés d’environ 6 500 par jour à plus de 10 100 au cours des deux dernières semaines.

Dans le New Jersey, l’augmentation du nombre de nouveaux cas d’environ 4 000 par jour à la fin de novembre à 4 900 en moyenne a soulevé des inquiétudes parmi les autorités et les prestataires de soins de santé. Mais la dynamique est très différente de la crise du printemps dernier.

«Les gens continuent de mourir de la maladie, mais certainement pas dans le genre de chiffres que nous voyions à l’époque», a déclaré le Dr John Bonamo, directeur médical et responsable de la qualité chez RWJ Barnabas Health, un grand opérateur hospitalier de l’État.

Les rédacteurs d’Associated Press Heather Hollingsworth à Mission, Kansas, et Carla K. Johnson dans l’État de Washington ont contribué à ce rapport.