L’accord est intervenu un jour après que l’Arabie saoudite a accepté de rouvrir ses frontières et son espace aérien au Qatar pour la première fois depuis le début du blocus. Le Qatar paie environ 100 millions de dollars par an pour acheminer des avions à travers l’espace aérien iranien, argent que les États-Unis étaient impatients de voir stoppé car il était considéré comme un soutien à l’économie chancelante de Téhéran.

Le dirigeant saoudien de facto, le prince héritier Mohammed ben Salmane, s’exprimant lors de la réunion, a déclaré que l’accord mettait l’accent sur «la solidarité et la stabilité dans le Golfe, les pays arabes et islamiques, et le renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre nos pays et nos peuples, en une manière qui sert leurs espoirs et leurs aspirations », selon le média saoudien Al Arabiya.

Les divisions régionales ont eu des implications plus larges, fracturant des nations mutuellement dépendantes et laissant les États-Unis pris entre des alliés sur lesquels ils comptent pour le pétrole et les bases militaires, tout en entravant les tentatives de l’administration Trump d’isoler davantage l’Iran.

Les voisins du Qatar – y compris les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte et l’Arabie saoudite – ont coupé le petit pays péninsulaire avec un embargo aérien, terrestre et maritime après avoir accusé ses dirigeants de soutenir le terrorisme et les islamistes dans la région et de se rapprocher de l’Iran, un rival des Saoudiens dominants. Le Qatar a nié les accusations de financement du terrorisme et a soutenu qu’il serait déraisonnable de couper les liens avec Téhéran, un partenaire commercial majeur dans le golfe Persique, où les deux pays partagent un gisement de gaz naturel offshore critique.

Le prince Mohammed a fait allusion à la réconciliation dans un communiqué de lundi, affirmant que la réunion avait pour but de «resserrer les rangs et d’unifier la position» des pays du Golfe. Mardi, il a ouvert la réunion par un discours qui avait un ton similaire, notant que l’Arabie saoudite placerait une région unifiée du Golfe au sommet de ses priorités et renforcerait «les liens d’amitié et de fraternité entre nos pays et nos peuples, d’une manière qui sert leurs espoirs et leurs aspirations », selon Al Arabiya.

Il a également remercié les États-Unis pour leurs efforts de médiation sur le fossé dans la région, puis s’est attaqué à l’Iran.

«Les menaces posées par le programme nucléaire du régime iranien, son programme de missiles balistiques et ses missions destructrices qu’il et ses mandataires accomplissent, ainsi que toutes ses activités terroristes et sectaires qui visent à déstabiliser la région, ont posé le plus grand défi à la région, dit-il.