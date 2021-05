Les États doivent rembourser les allocations de chômage qu’ils ont récupérées par erreur

Le Texas, par exemple, a envoyé des notifications à environ 260 000 bénéficiaires de PUA entre le 1er mars et le 1er octobre et a tenté de récupérer 214 millions de dollars.

Une loi de secours de 900 milliards de dollars adoptée en décembre a permis aux États de renoncer aux paiements en trop.

Désormais, les États qui optent pour ce pardon doivent rembourser les travailleurs qui ont remboursé tout ou partie de leurs avantages avant d’obtenir une dérogation, selon le ministère du Travail des États-Unis.

« Cela peut prendre un certain temps (par exemple, jusqu’à un an) pour que les États traitent de tels remboursements et les États sont encouragés à contacter le Département pour une assistance technique », a déclaré l’agence dans un guide publié mercredi.