Les États doivent décider comment dépenser 350 milliards de dollars dans les fonds de secours de Covid

Les États et les gouvernements locaux auront une marge de manœuvre importante pour décider comment dépenser les 350 milliards de dollars de fonds de secours Covid-19 autorisés par le plan de sauvetage américain du président Joe Biden.

Le département du Trésor a déclaré lundi que les gouvernements seraient obligés de dépenser l’injection de liquidités « pour répondre aux besoins de réponse à la pandémie et reconstruire une économie forte et plus équitable ».

Mais surtout, les responsables du Trésor ont déclaré que les États et les territoires ne sont pas autorisés à utiliser le financement pour compenser la perte de revenus à la suite d’une réduction d’impôt ou à faire un dépôt à un fonds de pension.

Les hauts responsables de l’administration ont déclaré lundi que les utilisations approuvées des fonds étaient intentionnellement larges et flexibles.

« Chaque État et chaque ville sont différents », a déclaré lundi aux journalistes Adewale « Wally » Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor. « Dans les jours et semaines à venir, le Bureau des programmes de relèvement du Trésor travaillera main dans la main avec les gouverneurs, les maires, les membres du Congrès et d’autres responsables locaux pour répondre à toutes les questions et garantir que les fonds parviennent aux communautés dès que possible. »

Sur le total de 350 milliards de dollars, les gouvernements des États et le district de Columbia recevront 195,3 milliards de dollars, les comtés recevront 65,1 milliards de dollars, les villes 45,6 milliards de dollars et les gouvernements et territoires tribaux recevront 24,5 milliards de dollars.

En outre, les gouvernements des États recevront leur financement en un ou deux paiements en fonction de leurs taux de chômage respectifs.

Les États qui ont connu une augmentation nette de leur taux de chômage de plus de 2 points de pourcentage entre février 2020 et les dernières données disponibles recevront leurs fonds en un seul versement. Tous les autres États recevront le financement en deux tranches égales.

Les comtés, les villes et les gouvernements tribaux peuvent postuler et être certifiés pour les fonds fédéraux via un site Web du Trésor et voir les paiements dans quelques jours.

« Aujourd’hui est une étape importante dans la reprise de notre pays après la pandémie et la crise économique qui lui est associée », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué de presse.