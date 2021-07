Les États disent qu’ils feront appel du rejet de leur action antitrust sur Facebook.

« Le tribunal n’a connaissance d’aucune affaire, et les plaignants n’en fournissent aucune, où un si long délai dans la recherche d’un tel recours consécutif a été toléré dans une affaire intentée par un plaignant autre que le gouvernement fédéral », le juge James E. Boasberg de le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, a déclaré.

Les États repousseraient une décision prise le mois dernier par un juge fédéral qui a vidé leurs arguments selon lesquels Facebook avait obtenu un monopole grâce à ses acquisitions d’Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014 et avait nui à la concurrence. Le juge a déclaré que les tentatives des régulateurs de démanteler la société de médias sociaux avaient eu lieu trop d’années après l’approbation des fusions.

Plus de 40 procureurs généraux des États ont déclaré mercredi qu’ils prévoyaient de faire appel du rejet de leur action en justice antitrust contre Facebook, mettant en place un combat juridique prolongé pour maîtriser le pouvoir du géant de la Silicon Valley.

M. Boasberg a également rejeté une plainte similaire déposée par la Federal Trade Commission, critiquant les allégations de monopolisation de l’agence, mais il a ordonné à l’agence de réécrire son procès. La FTC devrait soumettre à nouveau son action en justice au tribunal d’ici le 19 août. L’avis d’appel des États n’incluait pas de nouveaux arguments antitrust et a été déposé auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia.

Facebook a réfuté avec véhémence les poursuites intentées par les régulateurs étatiques et fédéraux, affirmant que la plupart des preuves utilisées contre l’entreprise ont maintenant été présentées à la FTC lorsque cette agence a approuvé les fusions des années plus tôt. La société fait valoir qu’elle n’a pas le monopole, soulignant la concurrence de Snap, Twitter et des applications de messagerie.