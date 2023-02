Les États disent que retirer l’approbation de la FDA serait “dévastateur”

Les procureurs généraux de 21 États et de Washington, DC, ont affirmé vendredi que la tentative de retirer la pilule abortive du marché américain aurait des “conséquences dévastatrices” pour les femmes.

Le dépôt devant le tribunal de district fédéral du Texas fait suite à une action en justice intentée par des médecins anti-avortement qui ont demandé à ce tribunal d’annuler l’approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration, vieille de deux décennies.

Les procureurs généraux ont fait valoir que l’annulation de l’approbation de la FDA rendrait la pilule largement indisponible, obligeant les femmes à subir une intervention chirurgicale plus invasive ou à renoncer complètement à l’avortement.

La partie chirurgicale est également plus coûteuse et difficile à obtenir, ont-ils soutenu, ce qui aurait un impact disproportionné sur les femmes à faible revenu, mal desservies ou vivant dans des communautés rurales où il n’y aurait peut-être pas accès à une clinique.

“Cela aurait des conséquences dévastatrices”, ont déclaré les procureurs généraux au juge Matthew Kacsmaryk, qui préside l’affaire devant le tribunal de district américain du nord du Texas.

Le groupe de défense des droits à l’avortement NARAL Pro-Choice America, dans une analyse publiée vendredia déclaré que 40 millions de femmes perdraient l’accès à la pilule abortive si le tribunal annulait l’approbation de la FDA.

Utilisée en association avec le misoprostol, la mifépristone est la méthode la plus courante pour interrompre une grossesse aux États-Unis, représentant environ la moitié de tous les avortements.

Kacsmaryk a prolongé jeudi un délai clé dans l’affaire. Il a ordonné à l’un des fabricants de pilules abortives, Danco Laboratories, d’exposer son opposition au procès. Les médecins anti-avortement qui ont porté l’affaire ont alors jusqu’au 24 février pour répondre.

“Forcer la FDA à retirer une approbation de longue date perturberait sismiquement l’autorité gouvernementale de l’agence quant à savoir si les médicaments sont sûrs et efficaces, et causerait un préjudice direct et immédiat à Danco en fermant ses activités”, ont déclaré vendredi les avocats de Danco Laboratories au tribunal.

La mifépristone est devenue le point central de la bataille sur l’accès à l’avortement depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin dernier.

New York a mené la coalition des procureurs généraux des États et de Washington, DC en plaidant pour maintenir la mifépristone sur le marché. Les autres États comprenaient la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, l’Illinois, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, l’Oregon, la Pennsylvanie, le Rhode Island, Washington et le Wisconsin.

Le mois dernier, la FDA a modifié sa réglementation pour permettre aux pharmacies de détail certifiées de distribuer la mifépristone. SVC et Walgreens les deux plus grandes chaînes de pharmacies du pays, ont déclaré qu’elles étaient en train d’être certifiées pour délivrer les médicaments sur ordonnance dans les États où il est légal de le faire.

Les procureurs généraux républicains ont mis en garde les entreprises contre la distribution de la pilule par courrier dans leurs États, indiquant qu’elles intenteraient une action en justice.

Il existe également des poursuites visant à annuler les restrictions de l’État sur la mifépristone, arguant qu’elles sont en conflit avec les réglementations de la FDA. GenBioPro, l’autre fabricant de pilules abortives, poursuit pour annuler l’interdiction de la Virginie-Occidentale. Un médecin de Caroline du Nord conteste les restrictions de cet État.