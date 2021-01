En réponse aux avertissements de manifestations potentiellement violentes, les gouverneurs de tout le pays appellent les troupes de la Garde nationale, déclarent l’état d’urgence et ferment leurs capitales au public avant l’investiture du président élu Joe Biden la semaine prochaine.

Bien que les détails restent obscurs, des manifestations sont attendues dans les capitales des États à partir de dimanche et jusqu’à la succession de Biden du président Donald Trump mercredi. Les responsables de l’État espèrent éviter le type de violence qui s’est produit le 6 janvier, lorsqu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain, laissant un officier de police du Capitole et quatre autres morts.

Le FBI a mis en garde contre le potentiel de violence dans toutes les capitales d’État et a déclaré qu’il traçait un «grand nombre de discussions en ligne préoccupantes», y compris des appels à des manifestations armées.

Les gouverneurs de tout le pays envoient des milliers de soldats de la Garde nationale à Washington, DC, où le National Mall a été fermé au grand public dans le cadre d’un effort de sécurité intense. Plus d’une douzaine de gouverneurs ont également appelé la Garde à protéger leurs propres capitales d’État et à aider les forces de l’ordre locales.

« Nous sommes préparés au pire, mais nous gardons l’espoir que ceux qui choisissent de manifester à notre Capitole le fassent pacifiquement, sans violence ni destruction de biens », a déclaré vendredi le colonel de la police de l’État du Michigan, Joe Gasper, comme l’a annoncé le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer. le rôle de la garde.

Les équipes ont installé une clôture de six pieds autour du Capitole du Michigan avant les manifestations attendues, et des fenêtres au niveau du sol ont été barricadées dans un bâtiment voisin qui abrite le bureau du gouverneur. Gasper a déclaré qu’une présence accrue de la police d’État resterait au siège au moins jusqu’à la mi-février.

Certaines fenêtres ont également été placardées dans des capitales du Wisconsin et de l’Illinois, qui ont toutes deux activé la Garde nationale pour aider à la sécurité. Bien que le Capitole du Wisconsin soit déjà fermé au public en raison du coronavirus, l’administration du gouverneur démocrate Tony Evers a dit à ceux qui venaient au Capitole de travailler à distance pour le reste du mois.

L’histoire continue

Les responsables de l’application de la loi ont réduit le stationnement autour du bâtiment du Capitole à Madison ce week-end et ont exhorté les gens à éviter la zone alors qu’ils se préparaient à des troubles potentiels. Il n’y a eu qu’un seul événement organisé connu pour la journée, une manifestation antifasciste où de la nourriture, des boissons et des vêtements gratuits devaient être distribués.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, mobilise jusqu’à 1 000 membres de la Garde nationale pour des raisons de troubles civils. Les responsables de l’État ont érigé jeudi une clôture à mailles de chaîne autour du Capitole, renforçant d’autres barrières temporaires et permanentes. La California Highway Patrol refuse de délivrer des permis pour des rassemblements au Capitole.

«Nous traitons cela très sérieusement et déployons des ressources importantes pour protéger la sécurité publique, les infrastructures critiques et les droits du premier amendement», a déclaré Newsom dans un message vidéo. «Mais laissez-moi être clair: il n’y aura pas de tolérance pour la violence».

D’autres gouverneurs ont encouragé les gens à rester à l’écart des bâtiments du Capitole au cours des prochains jours. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, un républicain, a fermé le Capitole jusqu’après l’inauguration de Biden et a activé des centaines de membres de la Garde nationale.

Invoquant la possibilité de manifestations armées, la gouverneure du Kansas, Laura Kelly, a entamé vendredi une restriction d’une semaine sur l’accès du public au Capitole. Seuls ceux qui ont des affaires avec l’Assemblée législative ou le bureau du gouverneur seront autorisés à entrer et ils devront fournir un courriel indiquant qu’ils ont une réunion ou témoignent devant un comité législatif.

Kelly et le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, ont fermé leurs bâtiments du Capitole pendant quelques jours la semaine prochaine, coïncidant avec l’inauguration présidentielle. Le complexe du Capitole de Pennsylvanie avait déjà été fermé au grand public en raison de la pandémie de coronavirus, mais le nouvel ordre conseille aux employés de l’État qui travaillent en personne de décoller mardi et mercredi; Lundi est la fête de Martin Luther King Jr.

«Bien que nous ne soyons pas au courant de menaces spécifiques pour le moment, nous voulons agir avec beaucoup de prudence pour assurer la sécurité des employés», a déclaré l’administration de Wolf sur son site Web.

L’incertitude à l’approche du week-end était un thème commun parmi les représentants de l’État et les forces de l’ordre. Beaucoup amélioraient la sécurité sur la base de manifestations passées ou d’avertissements généraux, mais sans attentes spécifiques sur le nombre de manifestants, le cas échéant, qui se présenteraient à l’extérieur des bâtiments du Capitole de l’État dans les prochains jours.

La Garde nationale complète la sécurité dans la capitale de Washington, où des gens ont brisé une porte et sont entrés dans le domaine du manoir du gouverneur la semaine dernière. Mais le porte-parole de la patrouille de l’État de Washington, Chris Loftis, a déclaré vendredi qu’il n’y avait « aucune menace explicite connue » détaillant l’heure, le lieu et l’action des futures manifestations.

«Nous ne pouvons pas ignorer les dangers possibles, mais nous ne devons pas non plus être alarmistes», a déclaré Loftis dans un courrier électronique adressé aux médias. La patrouille d’État «a été chargée de faire face à cette incertitude inconfortable avec prudence, préparation, détermination et calme – certainement, une ligne de conduite sage pour tous».

Les législatures de plusieurs États, dont le Michigan, annulaient ou limitaient également leur travail la semaine prochaine.

La législature de l’Oregon se réunira mardi. Mais la Chambre et le Sénat ont annulé les séances en salle et les audiences des comités, et il n’y aura pas de réunions en personne. Le président du Sénat, Peter Courtney, un démocrate de Salem, a déclaré que la décision avait été prise après avoir consulté la police. Le mois dernier, une foule violente est entrée dans le Capitole de l’Oregon, s’est battue avec la police et a endommagé le bâtiment.

La Chambre et le Sénat de Caroline du Sud, dirigés par les républicains, ne se réuniront pas en pleine session mardi ou mercredi prochain, et les comités se réuniront virtuellement. Le bâtiment du Capitole sera fermé de samedi à mercredi « par prudence », ont indiqué les autorités locales et nationales dans un communiqué conjoint.

Les dirigeants républicains de la Missouri House ont également annulé la session de la semaine prochaine. Bien que plusieurs membres de la Chambre aient exprimé des préoccupations en matière de sécurité à la suite des troubles dans la capitale du pays, une déclaration écrite de la direction du GOP a cité un nombre croissant de cas de COVID-19 dans le bâtiment du Capitole comme raison de l’annulation.

Le gouverneur du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, démocrate, et le gouverneur de l’Utah Spencer Cox, un républicain, ont tous deux déclaré l’état d’urgence jeudi avant d’éventuelles manifestations dans leurs capitales. Des clôtures ont été installées dans un large rayon autour du Capitole du Nouveau-Mexique.

L’ordre de Cox permet aux autorités de fermer les terrains du Capitole de l’Utah jusqu’à jeudi prochain, le lendemain de l’inauguration de Biden.

« Nous respectons le droit des résidents de l’Utah de se rassembler pacifiquement comme le garantit la Constitution américaine », a déclaré Cox dans un communiqué. «Mais nous traçons la ligne des menaces à la sécurité physique ou au bâtiment du Capitole de l’Utah. Aucune violence d’aucune sorte ne sera tolérée. »

-——

Les écrivains Associated Press Scott Bauer et Todd Richmond à Madison, Wisconsin; Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud; David Eggert à Lansing, Michigan; Sophia Eppolito à Salt Lake City; John Hanna à Topeka, Kansas; Rachel La Corte à Olympia, Washington; Morgan Lee à Santa Fe, Nouveau-Mexique; Mark Scolforo à Harrisburg, Pennsylvanie; et Don Thompson à Sacramento, Californie, ont contribué à ce rapport.