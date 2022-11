Les États décident d’empêcher le tribunal de lever la politique d’asile de Trump

WASHINGTON (AP) – Une coalition d’États à tendance conservatrice fait un ultime effort pour maintenir en place une règle de santé publique de l’ère Trump qui permet à de nombreux demandeurs d’asile d’être refoulés à la frontière sud des États-Unis.

Tard lundi, les 15 États ont déposé ce qu’on appelle une requête en intervention – ce qui signifie qu’ils veulent faire partie de la procédure judiciaire entourant la règle de santé publique appelée Titre 42.

La règle, invoquée pour la première fois par Trump en 2020, utilise l’autorité de santé publique d’urgence pour permettre aux États-Unis d’empêcher les migrants de demander l’asile à la frontière, sur la base de la nécessité d’aider à prévenir la propagation du COVID-19.

Il devrait se terminer le 21 décembre, ce qui pourrait bouleverser l’application des frontières alors que les républicains sont sur le point de prendre le contrôle de la Chambre des démocrates après les élections de mi-mandat et prévoient de faire de l’immigration un élément central de leur programme.

Les États ont fait valoir qu’ils subiraient “un préjudice irréparable de la résiliation imminente du titre 42” et qu’ils devraient être autorisés à faire valoir leur position bien avant la date de résiliation du 21 décembre.

Dans un communiqué, un avocat de l’American Civil Liberties Union qui a plaidé pour mettre fin à l’utilisation du titre 42 a remis en question la motivation des États à essayer de maintenir la règle de santé publique en vigueur.

“Le titre 42 ne concerne pas l’application générale des frontières en matière d’asile, mais la santé publique, et ces États ne peuvent pas prétendre de manière plausible que leur véritable intérêt concerne la santé publique”, a déclaré Lee Gelernt.

Les groupes de défense des droits des immigrés ont fait valoir que l’utilisation du titre 42 nuit injustement aux personnes fuyant la persécution et que la pandémie était un prétexte utilisé par l’administration Trump pour freiner l’immigration. Le 15 novembre, un juge a donné raison aux groupes de défense des droits des immigrés, qualifiant l’interdiction d’« arbitraire et capricieuse ».

Le juge de district américain Emmet Sullivan a statué à Washington que l’application doit cesser immédiatement pour les familles et les adultes célibataires. L’administration n’a pas utilisé le titre 42 en ce qui concerne les enfants voyageant seuls. Le juge a ensuite accédé à une demande de l’administration du président Joe Biden de fixer au 21 décembre la date limite d’entrée en vigueur de son ordonnance, donnant à l’administration cinq semaines pour se préparer au changement.

Les 15 États ont fait valoir que des États tels que l’Arizona et le Texas qui bordent le Mexique ainsi que d’autres États éloignés de la frontière feront face à davantage d’immigration si l’utilisation du titre 42 prend fin. Les documents juridiques établissent un calendrier pour approfondir la question.

Si la décision de Sullivan est maintenue, elle pourrait avoir un impact dramatique sur l’application des frontières. Les migrants ont été expulsés des États-Unis plus de 2,4 millions de fois depuis l’entrée en vigueur de la règle en mars 2020.

La décision de Sullivan semble entrer en conflit avec une autre prise en mai par un juge fédéral de Louisiane qui a maintenu les restrictions d’asile en place. Avant la décision du juge de la Louisiane, les responsables américains ont déclaré qu’ils prévoyaient jusqu’à 18 000 migrants par jour dans le scénario le plus difficile, un nombre stupéfiant. En comparaison, en mai, les migrants ont été arrêtés en moyenne 7 800 fois par jour, et c’était le plus élevé de la présidence de Biden.

L’interdiction a été appliquée de manière inégale selon la nationalité, tombant en grande partie sur les migrants du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador – en plus des Mexicains – car le Mexique leur permet d’être renvoyés des États-Unis. Le mois dernier, le Mexique a commencé à accepter des Vénézuéliens expulsés des États-Unis en vertu du titre 42, provoquant une forte baisse du nombre de Vénézuéliens demandant l’asile à la frontière américaine.

L’administration Biden a initialement confié aux Centers for Disease Control and Prevention le maintien du titre 42 en place, malgré le sentiment de certains membres du propre parti du président ainsi que de groupes d’activistes qui étaient sceptiques quant à la nécessité de la règle pour la santé publique. En avril, le CDC a déclaré qu’il mettrait fin à l’ordre de santé publique et reviendrait au traitement normal des migrants aux frontières, leur donnant une chance de demander l’asile aux États-Unis. Le tribunal de Louisiane a ensuite suspendu cette décision pour que le tribunal de Washington mette fin la semaine dernière. à l’utilisation du titre 42.

Les 15 États qui ont déposé la requête en intervention sont l’Arizona, l’Alabama, l’Alaska, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Nebraska, l’Ohio, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Texas, la Virginie, la Virginie-Occidentale et le Wyoming.

___

Suivez Santana sur Twitter @ruskygal

Rebecca Santana, L’Associated Press