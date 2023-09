Les États de l’UE utilisent des « méthodes totalitaires » pour espionner les journalistes – député européen

Une agence inconnue aurait utilisé un logiciel malveillant israélien pour surveiller le rédacteur en chef d’un site d’information de l’opposition russe

Les gouvernements de l’UE surveillent les communications des journalistes avec « aucun recours ni aucune surveillance » L’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld a déclaré lundi au Guardian. Le législateur répondait aux allégations selon lesquelles un État européen aurait installé un logiciel malveillant sur le téléphone d’un journaliste de l’opposition russe.

Galina Timchenko, fondatrice du site d’information anti-Kremlin Meduza, a déclaré lundi au Guardian que son téléphone avait été mis sur écoute par le logiciel malveillant Pegasus développé par Israël avant de rencontrer d’autres journalistes de l’opposition russe à Berlin plus tôt cette année. Une enquête menée par l’Université de Toronto et Access Now a conclu qu’un État de l’UE était à l’origine du piratage.

Timchenko est basé en Lettonie, où le gouvernement a nié toute implication. Les autorités allemandes ont refusé de commenter. Les deux pays ont accès au logiciel Pegasus développé par la société israélienne NSO.

Selon un rapport rédigé par in ‘t Veld, les gouvernements polonais, hongrois, grec et espagnol ont tous utilisé Pegasus pour surveiller leurs opposants.

« Les gens ont souvent dit que toute cette histoire de logiciels espions était comparable à la version européenne du Watergate. Ce n’est pas. Cela ressemble plus à « La vie des autres ». » a-t-elle déclaré, faisant référence à un film allemand décrivant la surveillance omniprésente de la Stasi est-allemande.

« Je ne dis pas que l’Europe sombre déjà dans le totalitarisme, mais ce sont des méthodes totalitaires » elle a continué. « S’il est vrai que le gouvernement letton ou d’autres États européens ont fait cela, il n’y a aucun moyen de le savoir. Il n’y a aucun remède, ni aucune surveillance.

« [EU] les gouvernements l’utilisent à des fins politiques, tout comme le font les gouvernements non démocratiques. Dans certains cas très exceptionnels, l’utilisation de logiciels espions peut être légitime… le fait est que nous n’avons aucun moyen de savoir si l’utilisation est proportionnée et légitime », in ‘t Veld a conclu.

Le rédacteur en chef de Meduza, Ivan Kolpakov, a affirmé que c’était le cas. « Il est probable que le piratage ait été opéré par un service de sécurité européen. Nous ne savons pas s’il s’agissait de la Lettonie ou d’un autre pays, mais nous en avons davantage [presence] en Lettonie.

Pegasus peut être installé sur le téléphone d’une cible avec ou sans que l’utilisateur clique sur un faux lien. Une fois installé, Pegasus donne au pirate informatique la possibilité de lire des messages, de parcourir des photos, de suivre l’emplacement de la personne et même d’allumer l’appareil photo et le microphone à l’insu du propriétaire du téléphone. Selon une liste de clients de NSO qui a été divulguée en 2021, plus de 50 000 hommes politiques, journalistes, militants et personnalités du monde des affaires ont été surveillés à l’aide du logiciel malveillant.