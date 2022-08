Les États de l’UE s’opposent à l’interdiction complète des visas russes – Politico

L’Allemagne et la France affirment que cette décision ne ferait qu’aliéner les Occidentaux, selon une note de service

Les États membres de l’UE devraient parvenir à un accord pour ralentir la délivrance de visas aux ressortissants russes et rendre le processus plus coûteux, plutôt que d’introduire une interdiction totale, a rapporté lundi Politico, citant un document interne.

Selon une note obtenue par le média, avant les pourparlers informels des ministres de la défense et des affaires étrangères de l’UE à Prague, l’Allemagne et la France ont fait valoir qu’une interdiction de visa ne ferait qu’éloigner les Russes de l’Occident, tout en creusant un fossé entre certains membres du bloc.

“Tout en limitant les contacts avec les représentants du régime et les autorités aux domaines d’intérêt vital pour l’UE, nous devons lutter stratégiquement pour les “cœurs et les esprits” de la population russe – du moins les segments qui ne sont pas encore complètement éloignés de “l’Occident,“”, auraient déclaré Paris et Berlin.

Cette position a apparemment frustré un certain nombre d’États de l’UE qui insistent sur des mesures plus strictes contre la Russie au milieu du conflit en Ukraine. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré à Politico que les restrictions de visa nuiraient à la Russie, pas à l’UE. L’interdiction est “quelque chose dont la Russie a peur« parce que ça touche l’élite, dit-elle.

Cependant, le débat sur les visas est encore loin d’être clos, une coalition de faucons russes ayant apparemment l’intention de tenir des pourparlers avant la réunion de Prague. Selon deux des sources de Politico, le jury ne sait toujours pas à quel point leur position sera agressive.

L’Allemagne et la France se sont prononcées contre une approche stricte dans le mémo, affirmant qu’elles “souhaitent maintenir un cadre juridique qui permette en particulier aux étudiants, artistes, universitaires, professionnels – qu’ils soient ou non menacés de poursuites pour des motifs politiques – de se rendre dans l’UE.”

Dimanche, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré qu’il est peu probable qu’une interdiction totale de visa pour tous les Russes fasse l’unanimité dans le bloc. “Je pense que nous devons revoir la façon dont certains Russes obtiennent un visa, certainement [not] les oligarques. Nous devons être plus sélectifs. Mais je ne suis pas favorable à l’arrêt de la délivrance de visas à tous les Russes,» avait-il déclaré à l’époque.

Le Financial Times a rapporté dimanche que les États membres de l’UE prévoient de soutenir une suspension de l’accord de facilitation des visas UE-Russie de 2007, ce qui rendra le processus de demande de tous les visas de l’UE plus compliqué, coûteux et prolongé. Un certain nombre de pays, dont la Pologne, la République tchèque, l’Estonie et la Lettonie, ont déjà cessé de délivrer des visas aux citoyens russes.

Commentant les propositions d’interdiction de visa discutées au niveau de l’UE, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que ce type d’initiatives “ne sent pas trop bon», tout en exprimant l’espoir que le bon sens finirait par l’emporter.