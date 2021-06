Les États de l’UE recommandent l’assouplissement des restrictions de voyage de Covid pour les Américains – RT USA News

Les États membres de l’Union européenne (UE) ont décidé mercredi de commencer à assouplir les restrictions pour les voyageurs en provenance des États-Unis.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les restrictions de voyage dans l’Union européenne ont empêché les Américains – ainsi que de nombreuses autres nationalités – d’entrer dans les États membres de l’UE à moins d’effectuer des voyages essentiels.

Mercredi, cependant, les États membres de l’UE ont convenu de commencer à assouplir les restrictions pour ceux qui viennent des États-Unis – autorisant à nouveau les voyages dans un proche avenir.

Taïwan, la Serbie, le Liban, l’Albanie et la Macédoine ont également été ajoutés à la liste.

Selon AP, la recommandation de commencer à assouplir les restrictions « est non contraignant, et les gouvernements nationaux ont le pouvoir d’exiger les résultats des tests ou les dossiers de vaccination et de fixer d’autres conditions d’entrée. » L’UE développe actuellement un système de passeport vaccinal qui faciliterait les voyages pandémiques entre les États membres.

D’autres pays non membres de l’UE ont déjà été ajoutés à la liste des nations « pour lesquels les États membres devraient progressivement lever les restrictions sur les déplacements non essentiels » le 3 juin. Ces pays comprenaient l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Israël, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande et le Rwanda.

La Chine a également été ajoutée à la liste, mais « sous réserve de confirmation de réciprocité », de même que les régions administratives de Hong Kong et de Macao – cependant la clause de réciprocité pour ces deux dernières a depuis été abrogée.

Les États-Unis ont été les plus durement touchés par Covid-19, avec près de 33,5 millions de cas et plus de 600 000 décès – bien plus que le deuxième pays le plus touché au monde, l’Inde, qui compte 29,6 millions de cas et 379 500 décès.

Malgré cela, les États-Unis sont également devenus l’un des pays les plus vaccinés au monde, administrant plus de 300 millions de doses de vaccin, juste derrière les 923,9 millions de doses de la Chine continentale.





