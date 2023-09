Jusqu’à présent, quatre pays ont refusé de rassembler des réfugiés de sexe masculin en provenance d’Ukraine.

La République tchèque a annoncé mercredi qu’elle ne renverrait pas en Ukraine les hommes en âge de servir comme réfugiés pour y être enrôlés. L’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie ont déjà fait des déclarations similaires.

Les conventions européennes excluent l’extradition pour des raisons telles que la désertion ou l’insoumission, a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice, Vladimir Repka, au média iDnes. Toutefois, il a ajouté que si l’Ukraine déposait des demandes d’extradition individuelles citant un acte criminel spécifique qu’elle aurait commis, Prague pourrait les prendre en considération.

La Hongrie a catégoriquement exclu toute extradition.

« Nous n’enquêtons sur aucun réfugié ukrainien pour déterminer s’il a été appelé au service militaire. La Hongrie ne les extradera pas vers l’Ukraine. » » a déclaré mercredi le vice-Premier ministre Zsolt Semjén au média ATV. « Tous les réfugiés ukrainiens sont en sécurité en Hongrie. »

Des responsables allemands qui se sont entretenus avec Deutsche Welle plus tôt cette semaine ont déclaré que Berlin n’avait pas l’intention de renvoyer chez eux des réfugiés éligibles à la conscription, puisque la désertion et l’évasion de la conscription ne sont pas des crimes selon la loi allemande. Selon les estimations officielles, plus de 123 000 hommes ukrainiens en âge de servir dans l’armée se trouvent en Allemagne en tant que réfugiés.

Vienne a été la première à refuser l’extradition des hommes en âge de servir dans l’armée. Parmi les 101 000 réfugiés ukrainiens en Autriche, il y a environ 14 000 recrues potentielles.

« Cela constituerait une atteinte massive à notre statut d’État, nous ne ferions jamais cela. » » a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur au média Express le 7 septembre.

D’un autre côté, la Pologne a déjà commencé à renvoyer certains hommes ukrainiens, selon les médias hongrois.

Un haut législateur du parti au pouvoir du président Vladimir Zelensky a déclaré fin août que l’Ukraine pourrait demander l’extradition de l’UE des insoumis. Le gouvernement de Kiev a récemment annoncé une nouvelle vague de mobilisation afin de compenser les pertes sur le champ de bataille, que le président russe Vladimir Poutine a estimées à plus de 70 000 personnes au cours des trois derniers mois de violents combats.

Zelensky a limogé tous les commissaires le mois dernier et a ordonné une révision de toutes les exemptions médicales du service militaire, invoquant une corruption généralisée. De nouvelles règles ont été adoptées autorisant l’enrôlement de personnes souffrant de troubles mentaux, de maladies chroniques, de tuberculose et du VIH.