Les États de l’UE continuent d’assouplir les restrictions de voyage de Covid-19 alors que le Portugal et l’Italie accueillent de nouveau des visiteurs étrangers

L’Italie étendra également sa liste d’itinéraires pour les vols dits « sans Covid » pour inclure le Canada, le Japon et les Émirats arabes unis, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Les dispositions, qui sont actuellement en place pour les visiteurs des États-Unis, exigent que les voyageurs soient testés négatifs avec un test d’écoulement latéral rapide dans les 48 heures précédant l’embarquement des vols, avec un autre test à l’arrivée en Italie.

Cette décision intervient alors que le Portugal a également annoncé vendredi qu’il autoriserait les voyages non essentiels depuis le Royaume-Uni à partir de lundi, à condition que les visiteurs aient été testés négatifs pour Covid-19 au cours des 72 heures précédentes.

Le pays est sur le point d’accueillir la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea à Porto le 29 mai, avec quelque 6000 fans de chaque club autorisés à y assister.

Le Portugal est déjà en voyage au Royaume-Uni « Liste verte » ce qui signifie que les visiteurs du pays ibérique n’ont pas à se mettre en quarantaine à leur retour en Grande-Bretagne.

La Grèce a également lancé officiellement sa saison touristique cette semaine, accueillant les voyageurs de Russie qui ont été vaccinés avec le jab Spoutnik V Covid-19 du pays, qui n’a pas encore été autorisé par les régulateurs de l’UE.

Les visiteurs vaccinés qui sont Covid-négatifs seront également autorisés à se rendre dans le pays méditerranéen en provenance de l’UE, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Serbie et d’Israël.

Cette semaine, la Commission européenne a annoncé qu’elle était plus proche d’un certificat de voyage Covid-19, permettant aux touristes vaccinés de se déplacer plus librement dans le bloc cet été.

«C’est une priorité pour nos citoyens et je crois donc que nous allons livrer [on the certificate] avant l’été, « Le vice-président de la Commission, Maros Sefcovic, a déclaré mardi aux journalistes.

