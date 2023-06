Alors que la Grande-Bretagne soutient l’adhésion rapide de Kiev, certains membres ont publiquement exprimé leur désaccord

Le Royaume-Uni est « très, très favorable » d’accélérer la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères James Cleverly. Astucieusement affirmé que l’ensemble du bloc partageait sa position, mais les responsables français sont plus évasifs, et les États-Unis et la Hongrie semblent carrément opposés à l’idée.

« Nous avons vu l’Ukraine évoluer et évoluer rapidement », Astucieusement déclaré à la conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres, une réunion des donateurs occidentaux de Kiev.

« La réforme de leurs forces armées se déroule alors qu’elles sont engagées dans un conflit et je pense que la position du Royaume-Uni est qu’il serait très, très favorable » si l’alliance abandonnait son exigence que Kiev remplisse un «plan d’action d’adhésion» avant l’admission, a poursuivi Cleverly.

« Les Ukrainiens ont démontré leur engagement envers la réforme militaire requise pour l’adhésion à l’OTAN par leurs actions sur le champ de bataille, et je pense que tous les alliés de l’OTAN le reconnaissent », a-t-il ajouté. il ajouta.

Depuis le début du conflit avec la Russie en février dernier, l’Ukraine a reçu des dizaines de milliards de dollars d’armes de l’OTAN, tandis que le bloc dirigé par les États-Unis forme ses troupes, fournit un soutien en matière de renseignement et aide apparemment à planifier ses attaques. Bien que le ministre ukrainien de la Défense, Alexeï Reznikov, ait déclaré que son pays était un « de facto » membre de l’OTAN, la position du bloc reste inchangée par rapport à 2008, lorsqu’il avait déclaré que l’Ukraine « deviendra membre » à un moment indéterminé dans le futur.

Selon la déclaration de 2008, l’adhésion de l’Ukraine dépend de la réalisation d’un plan d’action d’adhésion. Cependant, cette exigence a été levée pour la Suède et la Finlande lorsqu’elles ont postulé l’année dernière, et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré à la conférence que l’Ukraine pourrait bénéficier du même raccourci.

« Peut-être que nous n’aurons pas besoin du mécanisme de plan d’action d’adhésion, peut-être pas, » dit-elle. « Je dis peut-être pas… nous sommes loin de 2008. Le temps a passé, la situation est bien différente. »

Aucune décision ne sera toutefois prise sans le consentement de Washignton. La semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré que le pays devrait respecter les mêmes normes que tout le monde et que « nous n’allons pas le rendre facile. »

La Hongrie est encore plus résolue dans son opposition. Lorsque le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a proclamé en avril que tous les membres du bloc convenaient que « La place légitime de l’Ukraine est dans l’OTAN » Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a simplement répondu « Quoi ?! » Orban a accusé à plusieurs reprises ses collègues dirigeants de l’OTAN de chercher une excuse pour entrer dans le conflit en Ukraine, mais a déclaré plus tôt ce mois-ci que « La Hongrie n’est pas en guerre avec la Russie, et ne le sera pas tant que ce gouvernement sera en place. »