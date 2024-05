Les États de l’OTAN exigent de Stoltenberg des éclaircissements sur le plan d’aide à l’Ukraine – Politico — RT World News

La proposition du chef du bloc est « un peu déroutante », a déclaré au média un responsable anonyme de l’Europe de l’Est.

Les membres de l’OTAN demandent des éclaircissements au secrétaire général de l’OTAN sur son plan quinquennal visant à fournir à l’Ukraine une aide militaire de 100 milliards d’euros (108 milliards de dollars) dans le contexte du conflit avec la Russie, a rapporté Politico.

Jens Stoltenberg a lancé l’idée début avril, insistant sur le fait que l’alliance de défense dirigée par les États-Unis devait « changer la dynamique » de son soutien à Kiev et assurer « une aide à la sécurité fiable et prévisible à l’Ukraine sur le long terme ».

Le secrétaire général a déclaré qu’il espérait que les États membres prendraient une décision sur sa proposition lors du sommet de l’OTAN à Washington du 9 au 11 juillet.

Cependant, ces dernières semaines, même certains des alliés les plus proches de l’Ukraine en Europe sont devenus « plus réservé » à propos de cette idée, a déclaré dimanche le site d’information dans un article. Les gouvernements veulent que Stoltenberg explique où et comment une somme d’argent aussi importante sera obtenue.

« Le plan est un peu confus » » a déclaré à Politico un responsable anonyme d’Europe de l’Est. Selon la source, les États membres demanderont au secrétaire général de révéler plus de détails lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Prague jeudi et vendredi.















Un autre responsable, représentant également un pays non précisé soutenant fortement l’Ukraine, a déclaré qu’il « ne sera pas surpris » si le chiffre de 100 milliards d’euros est finalement révisé. Il a toutefois souligné que l’OTAN devrait encore faire preuve de « béton » soutien à Kiev.

Plusieurs autres responsables ont confirmé à Politico que les discussions sur le projet proposé étaient en cours, l’accent étant mis sur l’ampleur du programme d’aide et sur la manière dont l’argent pourrait être collecté.

Le média a souligné des doutes quant à savoir si les principaux membres européens de l’OTAN, tels que la France et l’Allemagne, soutiendraient la suggestion du secrétaire général.

Des diplomates de l’OTAN avaient précédemment déclaré à Reuters que le plan de Stoltenberg visait en partie à garantir que l’aide américaine à l’Ukraine se poursuive même si Donald Trump, qui avait précédemment laissé entendre qu’il pourrait cesser de financer Kiev, devenait à nouveau président des États-Unis.

Selon cette proposition, l’OTAN reprendrait également certains travaux de coordination d’une coalition dirigée par les États-Unis, connue sous le nom de groupe Ramstein, chargée de distribuer l’aide occidentale à l’Ukraine.

Tout au long du conflit entre Moscou et Kiev, l’OTAN, en tant qu’organisation, s’est limitée à apporter une aide non létale à l’Ukraine, par crainte d’une escalade. La plupart des membres du bloc ont fourni des armes à Kiev, mais sur une base bilatérale.

EN SAVOIR PLUS:

L’Italie rejette l’appel de l’OTAN à davantage de frappes contre la Russie

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes à Kiev par les États-Unis et leurs alliés ne feraient que prolonger les combats sans en modifier l’issue et augmenteraient le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.