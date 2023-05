Les États concluent un accord avec Biden pour conserver l’eau du fleuve Colorado

L’administration Biden a annoncé lundi qu’elle avait conclu un accord avec les États dépendant du fleuve Colorado pour réduire temporairement leur consommation d’eau en échange d’au moins 1 milliard de dollars de financement fédéral, un accord qui intervient après des mois de négociations et des délais manqués pour protéger le rivière frappée par la sécheresse.

En vertu de l’accord, la Californie, l’Arizona et le Nevada conserveront volontairement 3 millions d’acres-pieds d’eau jusqu’en 2026, soit environ 13% de l’allocation totale de ces États à partir de la rivière. L’administration Biden indemnisera les villes, les districts hydrographiques, les tribus amérindiennes et les exploitants agricoles pour 2,3 millions d’acres-pieds d’économies grâce au financement de la loi sur la réduction de l’inflation. (Un acre-pied d’eau correspond à peu près à ce que deux ménages moyens consomment par an.)

Le fleuve Colorado alimente en eau plus de 40 millions de personnes et environ 5,5 millions d’acres de terres agricoles dans sept États américains. Mais une combinaison de sécheresse prolongée, de baisse du niveau des réservoirs et d’augmentation de la demande a mis à rude épreuve le fleuve. Les principaux réservoirs de la rivière, dont le lac Mead et le lac Powell, ont connu des baisses spectaculaires des niveaux d’eau.

« Il s’agit d’un pas en avant important vers notre objectif commun de tracer une voie durable pour le bassin que des millions de personnes appellent chez eux », a déclaré la commissaire du Bureau de la remise en état, Camille Calimlim Touton.

La Californie a la plus grande allocation d’eau du fleuve Colorado, avec environ 4,4 millions d’acres-pieds chaque année, représentant environ 29 % de l’allocation totale. L’Arizona reçoit environ 2,8 millions d’acres-pieds par an, soit environ 18 % de l’allocation totale. L’allocation du Nevada est d’environ 300 000 acres-pieds chaque année, ce qui représente environ 2 % de l’allocation totale.