Les États bleus se préparent à la fin de Roe

Les États bleus se préparent depuis des mois à la possibilité que la Cour suprême des États-Unis annule Roe contre Wade. Maintenant que la Cour a rendu sa décision en Dobbs c.Jackson Women’s Health Organizationles États bleus peuvent encore faire plus pour renforcer l’accès à l’avortement pour leurs propres résidents – et pour ceux qui vivent maintenant dans des États où la procédure est ou deviendra bientôt illégale.

Jusqu’à présent en 2022, au moins neuf législatures contrôlées par les démocrates ont adopté une législation affirmant que l’avortement est un droit légal, protégeant ceux qui demandent des avortements et les pratiquent, et élargissant l’accès à la procédure, en utilisant parfois un financement public considérable.

«Les législateurs des États se sont à juste titre préparés pour ce moment, et ils ont fait une tonne de travail proactif. Et cela doit continuer. Consolider le droit à l’avortement est formidable, mais c’est en fait le strict minimum dont nous avons besoin », a déclaré Kelly Baden, vice-présidente principale du State Innovation Exchange, un centre de ressources et de stratégie pour les législateurs progressistes des États. “C’est une journée très sombre et nous devons faire plus.”

Certains États bleus seront bientôt confrontés à une augmentation de la demande étant donné qu’au moins 13 États ont promulgué des «lois de déclenchement», ce qui signifie que les cliniques d’avortement y seront fermées maintenant que Chevreuil a été renversé. Ils ont pris et continueront de prendre des mesures pour se préparer à un afflux de patients hors de l’État, mais rien de ce qu’ils feront ne pourra combler les lacunes critiques dans l’accès à l’avortement aux États-Unis qui ne feront que s’aggraver à la suite de la décision de la Cour suprême. Et les opposants à l’avortement envisagent une interdiction nationale de l’avortement à plus long terme.

«Ils sont sur le point de devoir renforcer l’accès pour 26 autres États. C’est un fardeau impossible à imposer à ces États qui croient au droit de la femme de choisir », a déclaré à Vox l’ancienne sénatrice démocrate du Texas, Wendy Davis, défenseure de longue date du droit à l’avortement. “Cela va nécessiter un effort national cohérent pour essayer de combler cette lacune, sachant que cela ne comblera jamais complètement la lacune.”

Voici à quoi ressemblaient ces efforts jusqu’à présent.

Codifier les droits à l’avortement dans la loi de l’État

Anticipant l’absence d’un droit à l’avortement protégé par le gouvernement fédéral, certains États ont adopté leurs propres lois codifiant Chevreuil et les droits à l’avortement dans la législation de l’État. Des États comme l’Illinois, New York, le Rhode Island, le Vermont et le Massachusetts ont ces lois en vigueur depuis des années. Le New Jersey, le Colorado, le Connecticut et la Californie ont adopté de telles mesures plus tôt cette année.

D’autres mesures visant à protéger les droits à l’avortement ont été adoptées par au moins une chambre dans plusieurs États, mais leur adoption peut être difficile. Dans l’État de Washington, par exemple, le droit à l’avortement est protégé par la loi et les législateurs ont envisagé un amendement qui consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’État. Mais les démocrates n’ont pas de majorité qualifiée dans les deux chambres de la législature de l’État, et la loi de l’État exige une majorité des deux tiers pour mettre un amendement sur le bulletin de vote.

Les démocrates s’efforcent également de garantir que les lois restreignant les avortements qui figuraient dans les livres de leurs États avant que la Cour suprême ne décide Chevreuil en 1973 ne sera plus appliquée à l’avenir.

L’une de ces lois du Michigan, promulguée en 1931, criminalise l’avortement sans exception pour viol ou inceste. La gouverneure Gretchen Whitmer, une démocrate, a reconnu que la législature de l’État contrôlée par le GOP n’est pas susceptible de l’annuler, elle a donc demandé à la Cour suprême du Michigan en avril de l’annuler et d’affirmer que la constitution de l’État comprend le droit d’accéder à un Avortement. Dans l’attente d’un procès, la Cour des réclamations du Michigan a également temporairement bloqué l’entrée en vigueur de la loi en mai.

« La clause de procédure régulière de la Constitution du Michigan protège le droit à l’avortement de la même manière que la Constitution des États-Unis le fait par Roe, et la clause de protection égale interdit à l’État d’adopter des lois fondées sur des justifications paternalistes et des généralisations trop larges sur le rôle des femmes. sur le marché du travail et à la maison », a écrit Whitmer le mois dernier dans le New York Times.

Le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, a également déclaré qu’il n’appliquerait pas une loi de l’État adoptée en 1849 qui fait de l’avortement un crime passible de peines pouvant aller jusqu’à six ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars. Cependant, il est possible que les autorités locales choisissent toujours d’appliquer la loi, ce qui entraînera probablement des contestations judiciaires.

Protéger les personnes qui reçoivent et administrent des avortements

Alors que Chevreuil toujours debout, les républicains étaient généralement prudents de ne pas pénaliser les gens pour avoir subi des avortements. Certains États ont également explicitement exempté les personnes qui se font avorter des accusations criminelles d’homicide. Mais il n’y a aucune garantie que cela ne changera pas maintenant que Chevreuil a été annulée, de sorte que les législatures démocrates de plusieurs États s’efforcent de donner aux femmes enceintes des protections supplémentaires.

Au moins six États ont introduit une législation qui protège les personnes qui se provoquent elles-mêmes un avortement, principalement au moyen de pilules approuvées par la FDA. Washington, DC, a déjà interdit les poursuites pour avortement volontaire en 2020. L’État de Washington a également récemment adopté une loi interdisant à l’État de criminaliser les issues de grossesse, qui est entrée en vigueur au début du mois. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain, a opposé son veto à une mesure similaire, et d’autres projets de loi de ce type au Minnesota et au Michigan ne sont pas susceptibles d’aller de l’avant.

La criminalisation des issues de grossesse, y compris l’avortement, peut avoir des conséquences considérables. Dans les décennies après Chevreuil a été décidée, au moins 1 200 femmes ont été arrêtées et poursuivies pour fausse couche, mortinaissance ou tentative de mettre fin à leur propre grossesse. Les résultats de la grossesse ont été criminalisés par des lois sur les agressions fœtales (qui peuvent être appliquées à n’importe quel stade de la grossesse dans 29 États), des politiques qui pénalisent les femmes enceintes pour consommation de substances et des tentatives légales de forcer les femmes enceintes à suivre un traitement médical au profit d’un fœtus. L’extension de la criminalisation affecterait de manière disproportionnée les femmes noires et de la classe ouvrière et aurait des conséquences collatérales non seulement pour la personne enceinte mais aussi, dans de nombreux cas, pour leurs enfants existants.

Les démocrates ont également cherché à protéger les personnes qui pratiquent ou aident à avorter. Au moins huit États ont présenté des projets de loi pour protéger les cliniques d’avortement de la violence, bien que le Maine soit le seul à adopter une telle législation. À compter de juillet, l’État établira une zone tampon de huit pieds autour des entrées des établissements de santé, y compris les cliniques d’avortement, pour empêcher les manifestants anti-avortement de bloquer l’entrée ou de harceler les patients ou le personnel.

Élargir l’accès à l’avortement

Même dans les États les plus progressistes, il existe encore des lacunes dans l’accessibilité à l’avortement, comme l’a souligné un rapport du gouvernement de l’État de Californie en décembre. Accroître rapidement l’accès sera essentiel alors que les États bleus prennent des mesures pour devenir des refuges pour les patientes avortées à l’extérieur de l’État.

Seize États financent déjà les avortements par le biais des programmes Medicaid des États, car la loi fédérale n’autorise pas l’utilisation des fonds fédéraux pour l’avortement, sauf en cas de viol, d’inceste ou lorsque la vie de la personne enceinte est en danger.

Plus tôt cette année, le Maryland a également supprimé certains obstacles administratifs à la couverture de l’avortement par Medicaid, et l’Oregon a alloué 15 millions de dollars à ses services de santé d’État et locaux pour les services d’avortement. New York et la Californie se sont jointes au Maryland pour promulguer une législation visant à étendre la couverture de l’avortement par le biais de régimes de santé privés. Mais ces mesures élargissant la couverture des avortements par Medicaid et les assurances privées n’aideront pas les patients de l’extérieur de l’État.

Certains États se sont également efforcés d’élargir l’accès à la formation à l’avortement et d’élargir les catégories de professionnels de la santé pouvant pratiquer des avortements. Washington a commencé à autoriser les assistants médicaux, les infirmières en pratique avancée et d’autres cliniciens de la santé à pratiquer des avortements au début du mois. Le Maryland établira également un programme de formation pour les cliniciens de l’avortement avec un financement annuel de 3,5 millions de dollars à partir de juillet.

Il y a des propositions en attente dans trois États pour élargir l’accès à l’avortement médicamenteux – la méthode utilisée dans environ la moitié des avortements aux États-Unis et qui est devenue préférée pendant la pandémie – mais aucune n’a encore été adoptée. Ils pourraient être essentiels pour aider les cliniques d’avortement à augmenter rapidement leur capacité puisque les femmes n’auraient pas nécessairement à se rendre dans une clinique pour se faire prescrire les pilules, qui sont une combinaison de mifépristone et de misoprostol et autorisées pendant les 10 premières semaines de grossesse.

Pourtant, ces mesures ne peuvent pas compenser la fermeture soudaine des cliniques d’avortement dans la moitié des États-Unis.

“Vous avez 36 millions de femmes en âge de procréer qui vivraient dans un État sans accès à l’avortement”, a déclaré Elizabeth Nash, experte en politique d’État au Guttmacher Institute, une organisation de défense des droits à l’avortement. “Et vous ne pouvez pas imaginer que les États qui protègent l’accès à l’avortement seront en mesure de répondre à ce besoin.”

Mise à jour, 24 juin, 13h: Cette histoire a été mise à jour à la suite de la Décision de la Cour suprême renverser Roe contre Wade. Cliquez sur ici pour toute la dernière couverture de Vox sur cette décision et ses implications pour la santé reproductive aux États-Unis.