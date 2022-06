Les États bleus resserrent leurs lois déjà strictes sur les armes à feu après Uvalde

Alors que les démocrates du Sénat tentent de parvenir à un compromis à long terme sur la législation sur les armes à feu, les États bleus prennent leurs propres mesures pour répondre aux récentes fusillades de masse à Buffalo, New York, Uvalde, Texas et Tulsa, Oklahoma.

New York est devenu le premier à adopter une liste de nouveaux projets de loi sur le contrôle des armes à feu avant la fin de sa session législative jeudi. La Californie, le New Jersey et le Delaware ont également une législation en préparation.

Ces États, où les démocrates ont un contrôle triple du gouvernement, ont déjà certaines des lois de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays. Bientôt, ils auront probablement des lois encore plus strictes, ce qui devrait signifier moins de violence armée : les États ayant des lois plus strictes sur les armes à feu ont des taux plus faibles d’homicides et de suicides liés aux armes à feu, selon une étude de janvier réalisée par le groupe de défense des armes à feu Everytown for Gun Safety.

Alors que les États bleus considèrent généralement la limitation de l’accès aux armes à feu comme la clé de la réduction de la violence armée, les États rouges ont historiquement réagi aux tirs de masse en assouplissant les restrictions sur les armes à feu, promouvant le mythe selon lequel le « bon gars avec une arme à feu » est le seul moyen d’arrêter un mauvais gars avec un. Il en est résulté un patchwork de lois sur les armes à feu à travers le pays. En l’absence de législation radicale sur le contrôle des armes à feu au niveau fédéral, c’est peut-être ce que les démocrates peuvent obtenir de mieux pour le moment.

Voici sur quoi travaillent les états bleus.

New York

Les démocrates de New York ont ​​​​adopté jeudi une série de projets de loi sur le contrôle des armes à feu que la gouverneure Kathy Hochul, également démocrate, a déclaré qu’elle signerait bientôt.

Un projet de loi renforce la loi existante de l’État sur les risques extrêmes, ou «loi du drapeau rouge», qui a été promulguée en 2019. La loi permet aux forces de l’ordre d’interdire aux personnes soupçonnées de constituer un danger pour elles-mêmes ou pour les autres de posséder des armes à feu par ce qu’on appelle une extrême ordonnance de protection contre les risques.

La police de l’État de New York a décidé de ne pas demander une telle ordonnance contre le tireur de Buffalo, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires mais avait proféré de sérieuses menaces de violence. Maintenant, les législateurs ont modifié la loi actuelle pour tenter de s’assurer que cela ne se reproduira plus. En vertu de la nouvelle politique, davantage de personnes, y compris des professionnels de la santé, seraient autorisées à demander des ordonnances de protection contre les risques extrêmes, et les forces de l’ordre seraient tenues de le faire si elles avaient des raisons de croire qu’un individu était dangereux.

D’autres projets de loi institueraient une nouvelle exigence de permis pour posséder un fusil, augmenteraient l’âge minimum pour acheter un fusil semi-automatique de 18 à 21 ans et interdiraient la vente de gilets pare-balles à des personnes extérieures aux forces de l’ordre ou à d’autres professions désignées par l’État. Le tireur de Buffalo portait un gilet pare-balles qui le protégeait lorsqu’un agent de sécurité lui a riposté.

Les législateurs démocrates de New York ont ​​​​signalé qu’ils pourraient ne pas s’arrêter là, en particulier si la Cour suprême des États-Unis annule l’interdiction par l’État des permis de transport dissimulés dans une décision attendue d’ici la fin du mois. Hochul a déclaré qu’elle convoquerait une session spéciale pour adopter une législation traitant de la décision si nécessaire le moment venu.

Californie

Les démocrates de Californie ont proposé la semaine dernière un paquet de contrôle des armes à feu qui comprend un projet de loi qui permettrait aux particuliers de poursuivre les fabricants, les vendeurs et les distributeurs d’armes d’assaut illégales, d’armes fantômes et de certaines autres armes à feu – et de réclamer au moins 10 000 $ en dommages civils par arme. Le mécanisme juridique du projet de loi s’inspire d’une loi du Texas entrée en vigueur en septembre qui permet aux particuliers de poursuivre en justice quiconque pratique un avortement après la détection d’une activité cardiaque fœtale, généralement vers six semaines de grossesse.

Le paquet comprend également des projets de loi visant à interdire les expositions d’armes à feu et les ventes d’armes à feu sur la propriété de l’État et la publicité de certaines armes à feu auprès des mineurs. D’autres projets de loi obligent les responsables scolaires à signaler toute «menace perçue» d’une fusillade de masse aux forces de l’ordre et à éduquer les familles des élèves des collèges et lycées sur le stockage sûr des armes à feu. Et certains se concentrent sur les marchands d’armes agréés, les obligeant à installer une vidéosurveillance numérique, une alarme antivol et un système d’entrée sans clé, et à souscrire une assurance responsabilité civile générale, ainsi qu’une formation annuelle complète.

Les projets de loi ont été adoptés avant la date limite fixée par la législature de l’État de Californie pour faire avancer les projets de loi hors de la chambre dont ils sont issus la semaine dernière. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom s’est engagé à accélérer les projets de loi et a déclaré qu’il les signerait d’ici la fin du mois.

On se demande si tous les projets de loi pourraient survivre à des contestations judiciaires probables s’ils devenaient loi; une loi de l’État de Californie portant l’âge minimum pour acheter un fusil à 21 ans a été annulée par une cour d’appel fédérale le mois dernier.

Malgré cette préoccupation, la législature pourrait aller encore plus loin : une proposition de Newsom visant à créer un programme de subventions concurrentielles de 25 millions de dollars pour soutenir les programmes locaux de rachat d’armes à feu progresse dans le processus de négociation budgétaire.

New Jersey

La semaine dernière, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, un démocrate, a demandé aux législateurs des États de soumettre tous les projets de loi sur les armes à feu aux votes au sol, y compris ceux proposés par les républicains. Il a fait valoir que cela permettrait aux électeurs de voir « en termes clairs qui soutient la sécurité des armes à feu et qui veut que les rues et les communautés du New Jersey soient inondées d’armes ». Certains républicains ont été ouverts à l’idée, mais il n’est pas clair si le leadership démocrate à la législature de l’État sera obligé.

Le propre paquet de neuf projets de loi de Murphy fait partie des propositions qui pourraient être soumises au vote. Il créerait des normes d’entreposage sécuritaire pour les armes à feu, augmenterait l’âge minimum pour acheter une arme d’épaule à 21 ans et interdirait les armes à feu d’un calibre de 0,50 ou plus.

Et cela obligerait les gens à enregistrer leurs armes lorsqu’ils déménagent dans le New Jersey depuis l’extérieur de l’État, une formation à la sécurité des armes à feu pour les titulaires de cartes d’identité d’armes à feu, et que les fabricants d’armes à feu adoptent la technologie de micro-estampage dans toutes les nouvelles armes vendues dans l’État afin que les forces de l’ordre puissent relier les cartouches trouvés sur les scènes de crime à l’arme qui les a tirés.

Delaware

À la suite des récentes fusillades de masse, il y a eu une nouvelle pression pour adopter une législation dans le Delaware exigeant un permis et des cours de sécurité avant d’acheter une arme de poing dans l’État. Le projet de loi a été bloqué à la Statehouse, où il n’a pas encore été entendu en commission. Il a été adopté par le Sénat de l’État il y a plus d’un an. Mais cela pourrait changer lorsque les législateurs des États reviendront de la récréation le 7 juin.

Certains démocrates du Delaware ont fait valoir que leur caucus devrait aller encore plus loin et relancer une autre proposition qui interdirait les magazines de grande capacité, définis comme détenant plus de 17 cartouches de munitions, et obligerait les résidents à soumettre ces armes à un programme de rachat par l’État.

Une mesure faisant les deux a été adoptée par le Sénat de l’État l’année dernière, mais a été considérablement réduite avec des amendements au Statehouse. L’un de ces amendements aurait toujours permis aux résidents de posséder des magazines de grande capacité, mais aurait augmenté les peines pour quiconque en utilise un dans un crime. Delaware Online a rapporté que le Sénat devrait annuler ces amendements et renvoyer le projet de loi à la Chambre pour un autre vote, probablement également après la pause actuelle.