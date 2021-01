SYDNEY, Australie – L’annonce virale commence par un homme qui repeint une imposante barrière de béton. «Aujourd’hui marque le 10e anniversaire de la séparation de notre nation jadis unie par les grands murs de l’État», annonce un présentateur de télévision. L’année est 2031, et pour des raisons non nommées mais supposées être le coronavirus, les États et territoires australiens se sont habitués à être coupés les uns des autres. À un moment donné, une jeune fille de la Nouvelle-Galles du Sud regarde le mur avec des yeux effrayés et demande à sa mère ce qu’il y a de l’autre côté. «Ils s’appellent Queenslanders», dit-elle. L’annonce, publiée cette semaine par Meat and Livestock Australia, vise à montrer les pouvoirs unificateurs d’une bonne côtelette d’agneau (l’une est finalement passée à travers une fissure dans le mur). Cela a frappé un nerf et fourni un rire nécessaire, alors que les États et les territoires australiens semblent se renier, brandissant des fermetures de frontières à déclenchement capillaire qui bloquent à la fois le coronavirus et ses compatriotes australiens.

Aucun pays démocratique dans le monde – en particulier aucun pays avec moins de 30 000 cas depuis le début de la pandémie – n’est allé aussi loin en restreignant les déplacements dans ses propres villes et régions pour maîtriser la contagion. L’Italie a parfois restreint les déplacements entre son nord et son sud. La Californie, le Connecticut, New York et certains autres États américains ont tenté de mettre en place des restrictions sur les arrivées nationales.

Mais pour la plupart des Australiens, les voyages inter-États ont été interdits pendant une grande partie de l’année écoulée, à moins que la personne n’obtienne une exemption du gouvernement et ne paie pendant 14 jours en quarantaine à l’hôtel. Les amendes et la menace d’emprisonnement sont devenues la norme. Et juste au moment où les choses ont commencé à s’améliorer, une petite épidémie à Sydney le mois dernier a conduit à une autre répression, qui a séparé les familles, créé d’énormes embouteillages et exaspéré généralement un pays de 25 millions de personnes qui aiment vraiment se promener pendant les vacances et le pic de l’été. mois. Les frontières dures ont commencé au début de la pandémie avec des fermetures uniformes – tous les États fermés à tous les autres. Plus récemment, après que le virus a été supprimé dans tout le pays mais a recommencé à apparaître ici et là, les restrictions sont devenues un patchwork désordonné. Certains chefs d’État semblent essayer de se surpasser avec de nouvelles règles, et des mots durs teintés de bravade ont été échangés après des faux pas de l’autre côté des lignes étatiques. Surtout pour les personnes qui vivent dans les grandes villes – qui déclare, lorsque quelques cas se présentent, qualifient de «points chauds» la vitesse et le caractère sacré d’un prédicateur de feu et de soufre – cela commence à donner l’impression que cette annonce d’agneau n’est pas si loin de la réalité. «Nous essayions de diversion comique, mais la meilleure comédie a ses racines dans la vérité», a déclaré Scott Nowell, co-fondateur et directeur de la création de la société de publicité The Monkeys, qui a produit la publicité. «À l’heure actuelle, les gens peuvent croire que ce qui pourrait arriver, ce qui est tout simplement fou.