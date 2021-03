Les États assouplissent les restrictions malgré les avertissements

Le gardien

Les appels à la croissance de Goya Foods après que le PDG ait répété les mensonges électoraux de Trump

Les médias sociaux soulignent rapidement les remarques de Robert Unanue au CPAC sur la fraude électorale supposée ne valent pas une colline de politique américaine – couverture en direct des produits Goya. Le PDG, Robert Unanue, a qualifié Donald Trump de « président réel, légitime et toujours actuel des États-Unis » à CPAC dimanche. Photographie: Larry Marano / REX / Shutterstock Les appels au boycott des haricots Goya, des pois chiches et d’autres denrées alimentaires se sont intensifiés après que le directeur général Robert Unanue a fait une série de fausses déclarations sur l’élection présidentielle dans un discours à la Conservative Political Action Conference, ou CPAC , en Floride dimanche. Unanue a déjà courtisé la controverse en faisant l’éloge de Donald Trump, ce qui a incité l’année dernière Ivanka Trump à poser, tristement célèbre, avec une boîte de haricots Goya. Sur scène à Orlando, Unanue a qualifié Donald Trump de «président réel, légitime et toujours actuel des États-Unis». Il a également affirmé à tort que l’élection présidentielle que Trump avait définitivement perdue face à Joe Biden et que le concours d’État en Géorgie, que Biden avait remporté de justesse, n’étaient «pas légitimes», et a affirmé que les bulletins de vote par correspondance étaient frauduleux. « Nous avons toujours la foi », a déclaré Unanue, « que la majorité du peuple des États-Unis a voté pour le président … Je pense qu’une grande majorité du peuple des États-Unis a voté pour le président Trump, et même quelques démocrates. » Biden a remporté plus de 81 millions de voix, soit 51,3% du total des voix, à plus de 74 millions pour Trump. Le démocrate a remporté le collège électoral 306-232, une marge que Trump a qualifiée de glissement de terrain alors qu’elle était en sa faveur sur Hillary Clinton. Trump a continué à mentir sur les élections, incitant en janvier ses partisans à attaquer le Capitole américain dans le but d’arrêter la ratification des résultats. Cela a conduit à sa deuxième mise en accusation, qui s’est terminée par son deuxième acquittement. L’ancien président a répété ses mensonges sur l’élection dans son propre discours à CPAC, dimanche soir. Unanue parlant à CPAC Photographie: Joe Skipper / Reuters Unanue a déjà été censuré par son entreprise pour avoir parlé en faveur de Trump. En janvier, le propriétaire Andy Unanue a déclaré au New York Post: «Bob ne parle pas au nom de Goya Foods lorsqu’il parle à la télévision. La famille a des points de vue divers sur la politique, mais la politique ne fait pas partie de nos affaires. Notre point de vue politique n’est pas pertinent. » Robert Unanue a alors déclaré: «Je ne pense pas que je devrais parler politiquement ou de manière confessionnelle au nom de l’entreprise. Mais je laisse ouverte la possibilité de parler en mon nom. » Après son discours à CPAC dimanche, le journaliste Soledad O’Brien a tweeté: «Les gens de Goya devraient être embarrassés. Le discours a également suscité de nouveaux appels au boycott des produits Goya. «Plus de pois chiches de Goya pour moi», a tweeté une célèbre consommatrice, Joy Behar, co-animatrice de The View sur ABC.