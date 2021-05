Les États assouplissant tôt les contraintes commerciales ont bénéficié d’un léger coup de pouce

La réouverture de Disneyland marque le revirement de la Californie Disneyland a ouvert ses portes aux visiteurs enthousiastes vendredi, marquant un revirement dramatique dans un état tellement submergé de cas de coronavirus il y a à peine quatre mois que les patients étaient traités dans des tentes extérieures. (30 avril) AP

Les États qui ont levé les restrictions commerciales au début de la pandémie COVID-19 ont bénéficié d’une stimulation de l’activité économique, mais ces gains ont été limités ou de courte durée, car d’autres États ont souvent rattrapé leur retard en un mois, selon une étude de Moody’s Analytics.

Les États agressifs ont obtenu un avantage plus durable en matière d’emploi, mais même dans cette catégorie critique, les autres États ont réduit l’écart, selon l’analyse de Moody’s.

«Je ne vois pas que les États, en rouvrant agressivement, s’achètent autant de croissance supplémentaire», déclare l’économiste de Moody’s, Adam Kamins.

Dans le même temps, les États à la réouverture précoce n’ont pas payé un prix significatif en prenant du retard sur le reste du pays après avoir dû rétablir des restrictions – telles que l’interdiction de manger à l’intérieur ou l’abaissement des limites de capacité d’une entreprise – en raison des pics de COVID.

Avec l’augmentation des vaccinations et la baisse des infections, les crises sanitaire et économique engendrées par le virus sont en passe de s’atténuer de manière significative d’ici l’été. On s’attend à ce que l’économie américaine soit complètement ouverte d’ici le 4 juillet, conduisant à un retour rapide à la quasi-normale dans les 50 États. Près d’un tiers de la population a été entièrement vaccinée et cette proportion augmente régulièrement, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Cette année, le pays devrait enregistrer sa plus forte croissance économique depuis 1984 en raison à la fois de la hausse des vaccinations et des milliards de dollars d’aide gouvernementale aux ménages et aux entreprises.

En cours de route, cependant, certains États ont suscité la controverse en risquant des taux d’infection plus élevés au nom de la limitation des dommages économiques.

«Les (États) qui sont les plus énergiques à s’ouvrir, ils font des affaires énormes et c’est ce que ces chiffres sont tous», a déclaré le président de l’époque, Donald Trump, en juin dernier.

Moody’s a examiné les 15 États qui ont levé toutes les restrictions d’ici la fin mars 2021 – Arkansas, Floride, Géorgie, Iowa, Idaho, Missouri, Mississippi, Montana, Dakota du Nord, Nebraska, Oklahoma, Dakota du Sud, Tennessee, Texas et Wyoming. Ce groupe a également imposé moins de contraintes lorsque la pandémie a commencé il y a un an et a assoupli les freins plus tôt tout au long de la crise, dit Kamins.

Moody’s a comparé leur performance économique à celle des États les plus prudents sur la base d’un indice de «retour à la normale» qui comprend des mesures telles que les heures travaillées dans les petites entreprises, l’emploi, les listes de vente de maisons, les restaurants assis et la part des employés qui ont retourné aux bureaux.

Sur un indice qui plafonnait à 100 fin février 2020, avant le début de la crise, les États agressifs ont maintenu une avance qui les a maintenus en moyenne à environ 5% d’avance sur le reste du pays. Leur avantage s’est élargi lors de la réouverture des entreprises au printemps 2020 et s’est rétréci lors des pics de COVID l’été dernier et la fin de l’automne qui les ont plus durement touchés. Tant au début de la crise que récemment, les États les plus prudents ont rattrapé les États agressifs dans les 30 jours, bien qu’à d’autres moments, les États les plus audacieux aient conservé leur avantage plus longtemps.

Depuis juin dernier, l’indice oscille entre 80 et 89 dans les États levant précocement les contraintes et de 74 à 84 dans le reste du pays.

Un moyen plus simple de comparer les deux groupes d’États consiste à examiner les emplois. Étant donné que les États agressifs ont d’abord imposé moins de restrictions, leur emploi total au plus bas de la crise en avril 2020 était de 12,1% inférieur à leur sommet de février 2020, contre une baisse de 15,5% pour les autres États.

Depuis lors, cependant, la masse salariale totale a grimpé de 10,6% pour les États les plus prudents et de seulement 9,2% pour les États agressifs malgré leur réouverture anticipée, selon les chiffres de Moody’s et du ministère du Travail. Cela a permis aux États les plus prudents de combler partiellement l’écart. Ils sont maintenant 6,5% inférieurs à leur emploi d’avant la pandémie, contre 4% pour les États agressifs.

L’une des raisons pour lesquelles l’avantage des États agressifs a été limité est que, parmi les deux groupes d’États, la plupart des cols blancs ne sont toujours pas retournés dans leurs bureaux, dit Kamins. Cela a continué de supprimer les ventes dans les restaurants, magasins et autres points de vente du centre-ville.

«De nombreuses entreprises prennent sur elles de faire preuve de plus de prudence que les dirigeants élus», a écrit Kamins dans un rapport.

De même, dit-il, la levée des restrictions par un État ne signifie pas nécessairement que tous les résidents sont à l’aise pour reprendre leurs activités normales de magasinage, de restauration et de voyage.

Tom Jackson, économiste régional chez IHS Market, dit qu’il était généralement d’accord avec l’étude de Moody’s, mais ajoute que d’autres facteurs ont également affecté la croissance économique et de l’emploi, tels que la chute des prix du pétrole qui a détruit des emplois au Texas au début de la pandémie. Cela, dit-il, peut rendre difficile d’isoler les impacts de la réouverture.

Il a également noté que des États comme New York et le New Jersey qui ont subi des taux d’infection plus élevés et ont été plus lents à assouplir les restrictions «ont eu du mal à restaurer ces emplois perdus.

Maintenant que les vaccinations se répandent et que les États rouvrent à travers le pays, la disparité entre les États agressifs et plus prudents est susceptible de se réduire davantage, dit Kamins. Et les États agressifs peuvent être plus susceptibles de frapper des chicots parce qu’ils ont plus de résidents qui hésitent à se faire vacciner.

Pour ces États, «le chemin vers la normalité pourrait frapper des ralentisseurs dans les mois à venir», a écrit Kamins dans le rapport.