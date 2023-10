Les États arabes réagissent à l’attaque surprise contre Israël

Les membres de la communauté arabe internationale ont appelé à la retenue alors que Tsahal riposte contre les Palestiniens

Un certain nombre d’États arabes ont appelé à « retenue » et une désescalade de la violence après le lancement de la plus grande attaque depuis des années sur le territoire israélien tôt samedi matin.

Le Qatar, un État du Golfe qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, a publié samedi un communiqué par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères dans lequel il affirme que la responsabilité ultime de l’opération dite « Tempête Al-Aqsa » menée par le Hamas incombe aux Israéliens. gouvernement.

Doha a ajouté dans sa déclaration son souhait que les deux parties au conflit fassent preuve de retenue et a appelé la communauté internationale à veiller à ce qu’Israël n’utilise pas l’événement comme prétexte pour une « disproportionné » réponse contre les Palestiniens à Gaza.

L’Arabie saoudite, un autre État qui n’a pas actuellement de liens formels avec Israël, a également publié une déclaration sur X (anciennement Twitter) pour dire qu’elle était « suivre de près les développements sans précédent » entre « Les factions palestiniennes et les forces d’occupation israéliennes. »

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a également déclaré qu’il avait à plusieurs reprises « averti des dangers » cela pourrait arriver « en raison de la poursuite de l’occupation » et pour « privant le peuple palestinien de ses droits légitimes ».

Ces dernières semaines, les dirigeants de l’Arabie saoudite et d’Israël ont manifesté leur désir de normaliser leurs relations, les États-Unis semblant négocier activement les détails. Plus tôt cette semaine, le Hamas a exprimé son « une position inébranlable de rejet de toute forme de normalisation et de contact avec l’occupation israélienne ».

Samedi matin, des militants du Hamas sont entrés sur le territoire israélien et semblent avoir pris le contrôle de certaines communautés du sud du pays. Les autorités israéliennes ont déclaré que plus de 2 000 roquettes avaient été lancées depuis Gaza. Au moins 40 personnes ont été tuées, a annoncé samedi après-midi le ministère israélien de la Santé, et plus de 500 personnes ont été blessées. Des rapports indiquent également qu’un nombre indéterminé de citoyens et de soldats israéliens ont été faits prisonniers.

L’Égypte, quant à elle, a mis en garde contre d’éventuelles « de graves conséquences » cela pourrait résulter d’une nouvelle escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens. Son ministère des Affaires étrangères a également appelé les deux parties à faire preuve de « faire preuve d’une retenue maximale et éviter d’exposer les civils à un danger supplémentaire ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi lors d’un congrès de son parti AKP à Ankara que les deux parties au conflit « doit s’abstenir de tout acte agressif. » Il a également mis en garde contre « toute sorte de tentative » d’endommager ou de nuire à « statut historique et religieux » de la mosquée Al-Aqsa dans le territoire occupé de Jérusalem-Est.

Le groupe militant Hezbollah basé au Liban a également publié samedi une déclaration indiquant qu’il était « en contact direct avec les dirigeants de la résistance palestinienne ». Il ajoute que l’attaque du Hamas pourrait être considérée comme une « une réponse décisive à l’occupation continue d’Israël et un message à ceux qui cherchent une normalisation avec Israël ».

Cependant, la déclaration du Hezbollah n’exprime pas son intention de soutenir militairement l’attaque.