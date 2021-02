DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Les États arabes du Golfe ont lancé jeudi de nouvelles restrictions par crainte d’une résurgence du coronavirus dans leurs pays.

Avec des populations comprenant en grande partie des travailleurs étrangers jeunes et en bonne santé, de nombreux pays du Golfe ont évité le nombre de morts plus élevé observé ailleurs dans le monde. Cependant, le nombre de cas signalés semble augmenter depuis le Nouvel An, ce qui suscite des inquiétudes alors même que plusieurs pays de la région ont certains des taux de vaccination par habitant les plus élevés au monde.

En Arabie saoudite, où les autorités ont déjà interdit les voyages dans le royaume à partir de 20 pays, dont les États-Unis, les autorités ont également ordonné la suspension de tous les mariages et fêtes. Il a fermé tous les centres commerciaux, gymnases et autres lieux pendant 10 jours, ainsi que les restaurants à l’intérieur. Les autorités ont averti que les nouvelles mesures pourraient être prolongées.

Le royaume a également ordonné des cimetières pour s’assurer qu’il organise des funérailles au cimetière à une distance de 100 mètres (328 pieds) entre eux.

L’Agence de presse saoudienne, dirigée par l’État, a imputé les nouvelles procédures à «l’émergence d’indicateurs d’une augmentation de la courbe épidémique dans certaines régions d’Arabie saoudite, causée par une mise en œuvre laxiste des mesures de prévention et de précaution et des protocoles approuvés».

L’Arabie saoudite a connu un pic de cas de coronavirus en juin. Le royaume a ramené le nombre de cas signalés quotidiennement à moins de 100 début janvier, mais a signalé plus de 300 cas rien que mercredi, selon les statistiques du gouvernement.

Dans l’ensemble, le royaume a signalé plus de 368 000 cas de COVID-19, avec 6 380 décès.

Au Koweït, les autorités ont ordonné une interdiction de deux semaines pour les étrangers d’arriver dans le pays à partir de dimanche. Par ailleurs, les responsables ont ordonné la fermeture de la plupart des entreprises de 20 heures à 5 heures du matin à compter de dimanche pour le mois suivant. Il a fermé les clubs de santé, les spas et les gymnases, ainsi que les célébrations interdites pour sa prochaine fête nationale du 25 février.

«Le non-respect et l’insouciance pourraient ramener le pays à la case départ dans sa lutte contre la pandémie», a déclaré le ministre koweïtien de la Santé, le Dr Basel Al Sabah, selon l’agence de presse officielle KUNA.

Le Koweït a également vu le nombre de cas baisser à partir de la fin novembre, pour commencer à augmenter après la nouvelle année. Le petit pays a signalé plus de 166000 cas de coronavirus, avec 950 décès.

Le Qatar a également annoncé mercredi de nouvelles restrictions sur la vie quotidienne, mais pas aussi sévères que d’autres pays. À Doha, l’agence de presse du Qatar, dirigée par l’État, a cité le président du groupe de travail COVID-19, le Dr Abdullatif al-Khal, qui a averti qu ‘«une augmentation remarquable avec un rythme accéléré du nombre d’infections et du facteur reproductif du virus a été enregistrée, ce qui peut être un indicateur précoce d’une éventuelle deuxième vague. »

Le Qatar a également vu des cas commencer à augmenter après la nouvelle année. Dans l’ensemble, le pays a signalé plus de 152 000 cas de virus, avec 240 décès.

Oman, qui a fermé ses frontières terrestres depuis la mi-janvier mais a maintenu ses vols, a averti son public que les cas continuent d’augmenter. Il a également signalé la découverte de cas de personnes infectées par des variantes de coronavirus.

Le ministre omanais de la Santé, le Dr Ahmed bin Mohammed al-Saidi, a également déclaré plus tôt cette semaine que «certaines personnes (ont) enlevé leur bracelet de suivi après leur arrivée aux postes-frontières du pays, et les ont mis sur des personnes âgées qui ne quittent généralement pas leur domicile. ”Pour éviter la mise en quarantaine, selon le Times of Oman. Le sultanat oblige les gens à rester en quarantaine chez eux pendant une semaine après leur arrivée dans le pays.

Oman a signalé plus de 134 000 cas de coronavirus, dont 1 500 décès attribués au virus.

Plus tôt cette semaine, Dubaï aux Émirats arabes unis, qui s’est ouverte en tant que destination de voyage internationale en juillet, a fermé tous les bars et pubs pendant tout le mois de février et a limité les autres activités après un pic de cas de coronavirus qui a suivi les célébrations du Nouvel An qui ont attiré visiteurs du monde entier.

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/jongambrellAP.