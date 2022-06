Les États anti-avortement divisés sur la manière d’appliquer l’interdiction, qu’il s’agisse de poursuivre ou de surveiller les médecins

La décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade ne divise pas seulement le pays en États où l’avortement est légal et illégal. Cela illustre également de fortes divisions entre les États anti-avortement sur l’opportunité d’autoriser des exceptions et la manière d’appliquer la loi.

Près de la moitié des États avaient des «lois de déclenchement» ou des amendements constitutionnels en place pour interdire rapidement l’avortement à la suite d’une décision Roe v. Wade. Pourtant, les législateurs et les gouverneurs ont illustré dimanche à quel point cela peut se dérouler différemment.

Certains États autorisent des exceptions, telles que les avortements légaux pour protéger la vie de la mère. D’autres poursuivent des mesures agressives, notamment en poursuivant des médecins, en examinant l’utilisation de médicaments abortifs et en se rendant dans d’autres États pour la procédure et en encourageant les particuliers à poursuivre en justice les personnes qui aident les femmes à se faire avorter.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une républicaine, a déclaré que l’État ne porterait pas de poursuites pénales contre les femmes qui obtiendraient la procédure. Elle a déclaré que l’État ne prévoyait pas non plus d’adopter des lois similaires à celles du Texas et de l’Oklahoma, qui exhortent les citoyens privés à intenter des poursuites civiles contre les personnes accusées d’avoir aidé et encouragé les avortements.

“Je ne pense pas que les femmes devraient jamais être poursuivies”, a-t-elle déclaré dimanche dans l’émission “This Week” d’ABC. “Je ne crois pas que les mères dans cette situation soient jamais poursuivies. Maintenant, les médecins qui violent sciemment la loi devraient être poursuivis, définitivement.”

Elle a déclaré que l’État n’avait pas décidé comment gérer ce qui se passerait dans le cas où un résident du Dakota du Sud se rendrait dans un autre État pour se faire avorter, affirmant “qu’il y aura un débat à ce sujet”.

Il appartiendra à chaque État et aux législateurs des États de décider à quoi ressemblent les lois plus près de chez eux, a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, un républicain, a déclaré que l’État autorise une exception : sauver la vie de la mère. Il a ordonné à son ministère de la Santé de faire appliquer la loi, mais de se concentrer sur la fourniture de ressources aux femmes qui ont des grossesses non désirées.

La loi de l’Arkansas n’inclut pas d’exception pour l’inceste, qui obligerait une adolescente de 13 ans violée par un parent à mener une grossesse à terme. Hutchinson a dit qu’il n’était pas d’accord avec cela.

“J’aurais préféré un résultat différent de celui-là”, a-t-il déclaré dimanche sur “Meet the Press” sur NBC. “Ce n’est pas le débat d’aujourd’hui dans l’Arkansas. Cela pourrait l’être à l’avenir.”

Hutchinson a déclaré que l’État n’enquêterait pas sur les fausses couches ou n’interdirait pas les stérilets, une forme de contraception que certains militants anti-avortement considèrent comme un avortement car elle peut empêcher un ovule fécondé de s’implanter dans l’utérus.

“Il s’agit d’avortement, c’est ce qui a été déclenché, et il ne s’agit pas de contraception. C’est clair et les femmes devraient en être assurées”, a-t-il déclaré à “Meet the Press”.

Au Texas, une loi d’État adopte une approche plus radicale. Il applique une interdiction de l’avortement par le biais de poursuites intentées par des citoyens privés contre des médecins ou toute personne qui aide une femme à se faire avorter, comme une personne conduisant la femme enceinte à un centre médical.

L’Oklahoma a une interdiction similaire, qui est appliquée par des poursuites civiles plutôt que par des poursuites pénales.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate de New York, et la sénatrice Elizabeth Warren, une démocrate du Massachusetts, ont déclaré dimanche que toutes ces interdictions d’État avaient le même résultat : voler les libertés des femmes et mettre leur vie en danger.

Ocasio-Cortez a souligné le dossier de santé publique de l’Arkansas, notant qu’il a l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés du pays et un taux élevé de pauvreté infantile.

“Forcer les femmes à porter des grossesses contre leur volonté les tue”, a-t-elle déclaré sur “Meet the Press”. “Cela les tuera, en particulier dans l’État de l’Arkansas où il y a très peu ou pas de soutien pour la vie après la naissance en termes de soins de santé, de garde d’enfants et de lutte contre la pauvreté.”

— CNBC Jessica Bursztynski contribué à ce rapport.