Il n’a pas fallu longtemps à Keith Reed, un commissaire adjoint à la santé dans l’Oklahoma, pour repérer un gros problème logistique avec le déploiement de la vaccination dans l’État. Semaine après semaine, l’Oklahoma allouait des milliers de doses précieuses à un programme fédéral destiné aux patients des maisons de retraite qui ne les utilisait pas tous. En réalité, des dizaines de milliers de doses restaient intactes dans les congélateurs. Son département a donc appelé un audible. Il a décidé de cesser d’allouer plus de vaccins de l’Oklahoma au programme fédéral, un partenariat avec des pharmacies privées comme CVS et Walgreens qui vise à immuniser les résidents des établissements de soins de longue durée. Au lieu de cela, ils iraient vers des canaux de distribution qui les mettraient dans les bras des gens plus rapidement. Un certain nombre d’États ont pris des mesures similaires pour détourner les approvisionnements de l’effort fédéral, connu sous le nom de Pharmacy Partnership for Long-Term Care Program, un exemple éloquent de la façon dont l’effort de vaccination aux États-Unis a été jusqu’à présent chaotique. Certains des autres États comprennent le Minnesota, le Maine, le Michigan, le Missouri et l’Ohio. M. Reed a déclaré que la décision de l’Oklahoma ne ferait aucun mal: Walgreens et CVS l’ont assuré, a-t-il déclaré, que tous les résidents des maisons de retraite de l’État qui avaient besoin – et voulaient – être vaccinés auraient le premier de leurs deux vaccins d’ici la fin. de la semaine.

Le programme fédéral a utilisé une formule qui s’est avérée surestimer considérablement le nombre de vaccins nécessaires pour les établissements de soins de longue durée comme les maisons de soins infirmiers, dont les résidents sont particulièrement vulnérables au coronavirus. Et un autre problème s’est posé: un nombre considérable de résidents et, en particulier, les travailleurs des établissements refusent la possibilité de se faire vacciner. Une étude publiée lundi par les Centers for Disease Control and Prevention a trouvé qu’au cours du premier mois du programme, 77,8 pour cent des résidents et 37,5 pour cent des travailleurs ont reçu le vaccin dans l’établissement de soins de longue durée moyen. L’étude indique que le taux réel pour les travailleurs peut être plus élevé parce que certains peuvent avoir été vaccinés dans d’autres contextes. Mais, même ainsi, les fonctionnaires fédéraux sont particulièrement préoccupés par le nombre de travailleurs qui refusent la vaccination et ont redoublé d’efforts pour changer d’avis. M. Reed a déclaré que les doses que l’Oklahoma retirait du programme fédéral iraient à des milliers d’Oklahomans âgés de 65 ans ou plus et ne vivant pas dans des maisons de retraite. «Notre objectif est de faire passer le vaccin des congélateurs au bras de quelqu’un dans les sept jours suivant sa réception», a déclaré M. Reed lors d’une interview la semaine dernière. «Nous avons juste eu du mal avec cette quantité de vaccins interdite pour nous qui a été réservée pour ce programme, alors que nous pourrions utiliser ce vaccin pour aller directement en Oklahomans.» Les défenseurs des résidents des maisons de soins infirmiers surveillent de près tout signe que les mouvements empêcheront leurs vaccinations.