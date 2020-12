WASHINGTON: Un groupe d’États américains dirigé par New York enquête sur Facebook Inc pour d’éventuelles violations des lois antitrust et prévoit de déposer une plainte contre le géant des médias sociaux la semaine prochaine, ont déclaré mercredi quatre sources proches du dossier.

La plainte serait la deuxième action en justice majeure déposée contre une société Big Tech cette année. Le ministère de la Justice a poursuivi Google d’Alphabet Inc. en octobre.

Plus de 40 États prévoient de signer le procès, a déclaré une source, sans les nommer.

Facebook a refusé de commenter. Un porte-parole du bureau du procureur général de New York a refusé de commenter.

La Federal Trade Commission, dont les commissaires se sont réunis mercredi, pourrait déposer une plainte connexe auprès d’un juge administratif ou d’un tribunal de district.

On ne sait pas ce que les États envisagent d’inclure dans leur plainte. Une allégation souvent faite contre Facebook est qu’il a stratégiquement cherché à acheter de petits rivaux potentiels, souvent à un prix élevé. Il s’agit notamment d’Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014.

Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait valoir dans un témoignage au Congrès que la société avait une gamme de concurrents, y compris d’autres géants de la technologie. Il a défendu des acquisitions controversées comme Instagram et WhatsApp en affirmant que la plate-forme de médias sociaux les avait aidés à passer de petites entreprises insignifiantes à des puissances.

Le ministère de la Justice et la FTC ont lancé en 2019 des enquêtes antitrust sur les quatre grandes entreprises technologiques, qui comprennent également Amazon.com Inc et Apple Inc. Peu de temps après, les avocats généraux se sont rapidement réunis pour enquêter sur Google et Facebook.