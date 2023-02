Les États américains prennent le contrôle du débat sur l’avortement en mettant l’accent sur le financement

LAWRENCE, Kan. (AP) – Bien que l’Insight Women’s Center se trouve à l’épicentre d’une bataille revigorée dans les guerres culturelles du pays, le seul indice de sa mission confessionnelle de dissuader les gens de se faire avorter est l’interprétation jazzy au piano de ” Jesus Loves Me » jouant dans une salle d’attente.

La législature du Kansas contrôlée par les républicains envisage d’allouer des millions de dollars de fonds publics à des centres anti-avortement similaires qui persuadent les gens de mener leur grossesse à terme en offrant des tests de grossesse et des échographies gratuits, ainsi que des cours de conseil et de parentalité dispensés par des bénévoles. Ils envisagent également d’offrir des millions supplémentaires en crédits d’impôt sur le revenu aux donateurs qui soutiennent ce qu’ils appellent des «centres de grossesse en cas de crise».

Lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade l’année dernière et a donné le contrôle de la politique d’avortement aux États, cela a entraîné des interdictions et des restrictions dans certains États, ainsi que des décrets et des lois protégeant l’accès dans d’autres. Ces débats se poursuivent, mais peut-être moins remarqué est la façon dont ce changement a ravivé la bataille renouvelée sur l’argent des contribuables.

Les partisans disent que l’effort montre que les opposants à l’avortement répondent aux besoins sociaux et financiers des familles. Mais les critiques disent que le montant du nouveau financement proposé pour des organisations comme Insight – soit en financement direct, soit en crédits d’impôt pour leurs donateurs – est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour améliorer l’accès des gens aux soins de santé et lutter contre la pauvreté persistante.

“Vous canalisez de l’argent à travers une solution à court terme qui donne l’impression que vous faites quelque chose”, a déclaré Alesha Doan, professeure agrégée à l’Université du Kansas qui a étudié et écrit des livres sur la politique de l’avortement.

De plus en plus, les villes et les États libéraux financent l’accès à l’avortement, y compris la télémédecine, qui a connu une augmentation notable, plus de la moitié des avortements aux États-Unis étant désormais pratiqués avec des pilules plutôt qu’avec la chirurgie. Pendant ce temps, les États dotés de législatures et de gouverneurs du GOP cherchent à investir davantage d’argent des contribuables dans des organisations qui dissuadent les gens de mettre fin à leur grossesse.

Les commissions législatives ont tenu des audiences jeudi sur les propositions d’un crédit d’impôt de 70% pour les donateurs qui soutiennent les centres anti-avortement, avec un plafond de 10 millions de dollars en crédits totaux. Un comité sénatorial pourrait voter cette semaine.

C’est semblable à une loi du Missouri de longue date qui offre des crédits d’impôt sur le revenu aux donateurs soutenant les centres anti-avortement. L’Arizona a une telle loi, et le président de la Maison républicaine du Mississippi tente d’étendre le plafond des crédits d’impôt à 10 millions de dollars contre 3,5 millions de dollars autorisés l’année dernière.

L’Arkansas et l’Oklahoma envisagent d’ajouter des crédits d’impôt similaires, selon le National Right to Life Committee.

Dans le Missouri, les donateurs des centres anti-avortement ont reçu 15 millions de dollars en crédits d’impôt de l’État au total au cours des cinq dernières années, et une analyse de l’État estime que les centres ont servi environ 43 000 personnes l’année dernière.

Les opposants à l’avortement exploitent des centres comme Insight depuis des décennies, et la pratique des États dirigés par des conservateurs leur offrant une aide financière est antérieure à Dobbs – la décision de juin annulant Roe v. Wade.

Du côté des droits à l’avortement, les législateurs de l’Oregon ont créé l’année dernière un fonds d’accès à l’avortement de 15 millions de dollars, le premier million de dollars allant à une organisation à but non lucratif qui couvre les frais de déplacement et de procédures des patients. La Californie, le Connecticut, le New Jersey, New York et Washington ont également alloué ou envisagent d’offrir un financement public pour les avortements ou les services connexes.

Au Nouveau-Mexique l’année dernière, la gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham a promis 10 millions de dollars de fonds publics pour la construction d’une nouvelle clinique d’avortement.

Morgan Hopkins, président du groupe de défense des droits à l’avortement All (asterisk) Above All a salué le financement. « Les budgets sont le reflet de nos valeurs », a-t-elle déclaré.

Le Kansas accorde déjà des subventions aux programmes qui fournissent des soins prénatals et encouragent les gens à mener leur grossesse à terme. Mais il dépense moins de 339 000 dollars sur un budget de l’État de 24 milliards de dollars pour le programme – et n’a accordé que deux subventions totalisant moins de 74 000 dollars aux centres anti-avortement.

Maintenant, certains opposants à l’avortement parlent d’imiter le financement annuel de plus de 8 millions de dollars du Missouri, plus les crédits d’impôt sur le revenu.

Les partisans du droit à l’avortement sont frustrés que la pression pour un tel soutien arrive si peu de temps après un vote à l’échelle de l’État du 2 août qui a rejeté de manière décisive un projet d’amendement à la Constitution du Kansas qui aurait permis aux législateurs de restreindre ou d’interdire considérablement l’avortement.

“Je suis préoccupé par le fait que nous ne respectons pas la volonté très claire des électeurs”, a déclaré le sénateur Ethan Corson, un démocrate de la région de Kansas City qui siège au comité sénatorial des impôts.

Les défenseurs des droits à l’avortement disent que les centres éloignent les patientes des cliniques d’avortement avec des services gratuits, leur donnent des informations médicales inexactes et des conseils de la part de personnes qui ne sont pas des thérapeutes formés. Certains voient leur financement comme un geste politique destiné à rendre les interdictions d’avortement moins sévères.

Les opposants à l’avortement soutiennent que des centres comme Insight offrent aux patients un large éventail de cours prénataux et postnatals, en plus d’autres aides. Ils soutiennent également que l’augmentation du financement des services gratuits après le vote d’août est une promesse de ne pas abandonner les parents et les familles.

À Lawrence, où la clinique d’avortement la plus proche se trouve à 40 minutes en voiture, Korbe Bohac, 28 ans, visite toujours le centre Insight près de 8 mois après la naissance de son fils Winston. Elle a dit aux législateurs que les cours et les conseils faisaient d’elle un parent meilleur et plus confiant – et aidaient à préserver sa santé mentale. Elle l’a appelé “un filet de sécurité”.

Le centre Insight, qui n’est qu’à quelques kilomètres de l’Université du Kansas, compte deux infirmières en échographie, et un médecin et un radiologue donnent parfois de leur temps. Mais les services dépendent surtout d’environ 50 bénévoles. Le budget annuel de 340 000 $ est principalement fourni par des dons privés, mais l’organisation a reçu une subvention de développement communautaire en 2014 pour lancer des programmes d’éducation des parents.

Le personnel du centre a déclaré que bien qu’il n’oriente pas les clientes vers des fournisseurs d’avortement, il discute de l’avortement comme d’une option. Ils ont dit que certains patients qui les ont rencontrés ont ensuite avorté, bien qu’il ne soit pas possible de vérifier les protocoles de confidentialité des patients.

Insight dispose de deux salles d’attente distinctes – une pour ses programmes éducatifs et une pour les services médicaux. Le directeur exécutif Bridgit Smith a déclaré que l’une des raisons est que cela empêche les patientes enceintes d’être influencées par la vue de bébés et de tout-petits.

Smith a déclaré qu’elle pensait que le crédit d’impôt proposé augmenterait les dons, aidant Insight à démarrer une maternité pour les personnes sans abri.

« Nous essayons de construire des individus forts et des familles fortes. Et n’est-ce pas ce que nous voulons tous ? dit Smith. “Même pour la femme qui ne choisit pas d’être mère, nous voulons toujours qu’elle soit forte et en bonne santé après la décision.”

___

Mulvihill a rapporté de Cherry Hill, New Jersey. Emily Wagster Pettus à Jackson, Mississippi, a contribué à ce rapport.

___

Suivez John Hanna sur Twitter à https://twitter.com/apjdhanna.

John Hanna et Geoff Mulvihill, Associated Press