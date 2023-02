Les États américains mettent Biden en garde contre les “terroristes” — RT World News

Les procureurs généraux de 21 États américains veulent que les cartels de la drogue mexicains soient désignés comme organisations terroristes

Il existe une menace terroriste aiguë dans le ventre sud de l’Amérique que le gouvernement américain n’a jusqu’à présent pas identifié comme une crise, ont affirmé 21 procureurs généraux des États-Unis dans une lettre. Dans ce document, ils appellent les autorités de Washington à désigner officiellement les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes, arguant que divers groupes criminels de l’autre côté de la frontière ont effectivement créé leurs propres forces armées.

La lettre, datée du 8 février et dirigée par le procureur général de Virginie Jason S. Miyares, s’ouvre sur une sombre image d’un problème de drogue aux États-Unis qui, selon les AG, a tué plus de 100 000 Américains au cours de l’année écoulée. Les responsables ont noté qu’environ 66% de ces décès étaient liés au fentanyl opioïde synthétique et à ses équivalents, qu’ils décrivent comme un “fléau mortel.”

Les représentants de 21 États, citant des rapports de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, ont écrit que les principaux fabricants de fentanyl et d’opioïdes synthétiques similaires sont des cartels de la drogue mexicains, notamment le cartel de Sinaloa et le cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG).

Ces organisations criminelles “importer des matières premières dangereuses de Chine, les utiliser pour produire des opioïdes synthétiques mortels à faible coût et transporter illégalement ces opioïdes aux États-Unis,», alléguait la lettre.















“Les cartels de la drogue mexicains mènent essentiellement une guerre chimique contre des Américains ordinaires affectant chaque communauté, ville et ville de notre pays,», ont déclaré les procureurs généraux.

Ils ont poursuivi en soulignant qu’en plus du lourd tribut que le fentanyl fait peser sur la société américaine, les cartels de la drogue “ont développé des forces armées bien organisées pour protéger leur commerce répréhensible de leurs rivaux et du gouvernement mexicain.” Selon la lettre, l’existence de ces narco-armées dans les parties sud de la frontière américano-mexicaine pose un “menace pour notre sécurité nationale bien plus grande qu’une entreprise typique de trafic de drogue,” avec leurs activités au Mexique équivalant à rien de moins qu’un “insurrection violente.”

Les signataires allèguent également que les cartels de la drogue mexicains ont des liens avec la milice chiite libanaise Hezbollah, qui est désignée comme groupe terroriste par les États-Unis et plusieurs autres pays.

“A ce jour, aucune mesure n’a été prise» pour faire face efficacement à la menace, concluait la lettre au président.

Lors de son discours sur l’état de l’Union mardi, le président Biden s’est vanté que les autorités américaines avaient saisi plus de 23 000 livres (10 433 kilogrammes) de fentanyl au cours des derniers mois. Il a également appelé le Congrès à lancer un «surtension majeure” pour arrêter le flux de la drogue mortelle aux États-Unis.