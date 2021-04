Johnson & Johnson réduira de 86% les livraisons de son vaccin unidose Covid-19 la semaine prochaine, alors qu’il est aux prises avec des problèmes de fabrication dans une grande usine de Baltimore.

Le gouvernement n’a alloué que 700000 prises de vue J&J aux États la semaine prochaine, contre 4,9 millions la semaine précédente, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

J&J attend l’autorisation réglementaire pour une installation de Baltimore, qui est dirigée par Emergent BioSolutions Inc, et travaille avec la Food and Drug Administration des États-Unis pour obtenir l’autorisation.

Il y a plusieurs semaines, les travailleurs de l’usine de Baltimore ont mélangé des ingrédients pour les vaccins J&J et AstraZeneca, ce qui a entraîné la destruction d’environ 15 millions de doses de J&J. L’administration Biden a confié à J&J la responsabilité de la fabrication des vaccins dans l’usine et y a arrêté la production du vaccin AstraZeneca.

Une fois qu’il a reçu l’autorisation, J&J pourrait livrer jusqu’à huit millions de doses chaque semaine, Jeff Zients, coordinateur du Covid-19 de la Maison Blanche a déclaré vendredi lors d’un point de presse. Et l’entreprise reste sur la bonne voie pour livrer 100 millions de doses d’ici la fin du mois de mai.

La gouverneure Gretchen Whitmer du Michigan a appelé l’administration Biden à augmenter les vaccins dans son État, qui est aux prises avec la pire épidémie du pays. Le Michigan devrait recevoir 17 500 doses de J&J la semaine prochaine, soit une baisse de 88% par rapport à la semaine précédente.

L’administration a déclaré qu’elle continuerait d’attribuer des injections en fonction de la population et qu’elle ne prévoyait pas d’augmenter les doses vers les États les plus durement touchés, car elle ne peut pas prédire où les infections pourraient augmenter ensuite.

« Il y a des dizaines de millions de personnes à travers le pays dans chaque état et comté qui n’ont pas encore été vaccinées », a déclaré Zients vendredi. « Et la manière juste et équitable de distribuer le vaccin est basée sur la population adulte par état, tribu et territoire. C’est ainsi que cela a été fait, et nous continuerons de le faire. »

« Le virus est imprévisible. Nous ne savons pas où la prochaine augmentation des cas pourrait survenir », a-t-il ajouté.