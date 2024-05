Les états altérés de conscience sont plus courants qu’on ne le croit dans les pratiques corps-esprit

Résumé: Une nouvelle étude révèle que les états modifiés de conscience (ASC), comme ceux ressentis pendant la méditation, sont plus courants qu’on ne le pensait auparavant. 45 % des personnes interrogées ont déclaré avoir subi des ASC au moins une fois, conduisant souvent à des résultats positifs.

Cependant, une minorité significative a également signalé des souffrances négatives, voire potentiellement mortelles, soulignant la nécessité d’un meilleur soutien et d’une meilleure compréhension de ces expériences.

Faits marquants:

45 % des personnes interrogées ont déclaré avoir subi des ASC d’origine non pharmacologique.

Les ASC sont associés à des résultats à la fois positifs et négatifs en matière de bien-être.

Beaucoup de ceux qui subissent des conséquences négatives ne demandent pas d’aide.

Source: Messe générale

Le yoga, la pleine conscience, la méditation, la respiration et d’autres pratiques gagnent en popularité en raison de leur potentiel à améliorer la santé et le bien-être. Les effets de ces pratiques sont pour la plupart positifs et parfois transformationnels, mais on sait qu’elles sont parfois associées à des états de conscience modifiés et stimulants.

Une nouvelle recherche menée par une équipe comprenant des chercheurs du Massachusetts General Hospital, membre fondateur du système de santé Mass General Brigham, révèle que les états modifiés de conscience associés à la pratique de la méditation sont beaucoup plus courants que prévu.

C’est bien plus que prévu si l’on considère que 5 % (États-Unis) à 15 % (Royaume-Uni) de cette population ont entrepris la pratique de la pleine conscience. Crédit : Actualités des neurosciences

Bien que de nombreuses personnes aient rapporté des résultats positifs, parfois même considérés comme transformationnels, de ces expériences, pour une minorité importante, les expériences ont été négatives. Les résultats sont publiés dans la revue pleine conscience.

« Alors que de plus en plus de personnes s’adonnent à la pleine conscience, à la méditation et à d’autres pratiques contemplatives et corps-esprit, nous avons pensé que les états altérés et leurs effets pourraient être courants au sein de la population en général.

« Nous avons mené une série d’enquêtes internationales pour enquêter et avons effectivement constaté que de telles expériences étaient répandues », a déclaré l’auteur principal Matthew D. Sacchet, PhD, directeur du programme de recherche sur la méditation au Massachusetts General Hospital et professeur agrégé de psychiatrie à Harvard Medical. École.

« Les états modifiés étaient le plus souvent suivis d’effets positifs, et parfois même transformationnels, sur le bien-être », ajoute Sacchet. Cela dit, des effets négatifs sur le bien-être ont également été signalés dans certains cas, un petit sous-ensemble d’individus faisant état de souffrances importantes.

Pour l’étude, un panel d’experts en psychiatrie, neurosciences, méditation et conception d’enquêtes a développé un questionnaire sur l’expérience des états modifiés de conscience.

Parmi les 3 135 adultes aux États-Unis et au Royaume-Uni qui ont rempli le questionnaire en ligne, 45 % ont déclaré avoir subi des états de conscience altérés d’origine non pharmacologique au moins une fois dans leur vie.

C’est bien plus que prévu si l’on considère que 5 % (États-Unis) à 15 % (Royaume-Uni) de cette population ont entrepris la pratique de la pleine conscience.

Les expériences comprenaient la déréalisation (le sentiment d’être détaché de votre environnement), des expériences unitives (un sentiment d’unité ou « d’unité »), des frissons extatiques, des perceptions vives, des changements dans la taille perçue, la chaleur ou l’électricité corporelles, des expériences hors du corps. , et la perception des lumières non physiques.

Les personnes interrogées ont signalé un mélange de bien-être positif et négatif suite à des états altérés, 13 % d’entre elles faisant état de souffrances modérées ou plus importantes et 1,1 % de souffrances mettant leur vie en danger. Parmi ceux qui ont souffert, 63 % n’ont pas demandé d’aide.

« Plutôt que d’être extrêmement inhabituels et rares, notre étude a révélé que les états modifiés de conscience sont une variante courante de l’expérience humaine normale », a déclaré Sacchet.

« Cependant, nous avons constaté que ceux qui subissent des conséquences négatives liées à ces états altérés ne demandent souvent pas d’aide et que les cliniciens sont mal préparés à reconnaître ou à soutenir ce type d’expériences.

« Cela a contribué à ce qui pourrait être considéré comme un problème de santé publique, dans la mesure où une certaine proportion de personnes ont des difficultés à intégrer leurs expériences d’états altérés dans leurs conceptions existantes de soi et de la réalité. »

Sacchet a noté que des études supplémentaires sont nécessaires pour identifier les caractéristiques individuelles associées à l’expérience d’états de conscience altérés et à la souffrance potentielle associée à ces états. Il a également souligné l’importance d’appliquer cette recherche aux soins aux patients.

« Nous ne devrions pas rejeter la méditation et d’autres pratiques comme étant intrinsèquement dangereuses, mais nous devons plutôt mieux comprendre et soutenir les méditants pour qu’ils réalisent pleinement le potentiel de ces pratiques », a-t-il déclaré.

« Comme pour la psychothérapie, la pharmacologie et d’autres outils thérapeutiques, il est important que nous apprenions à mieux mettre en œuvre et soutenir les gens lorsqu’ils s’engagent dans ces pratiques puissantes. »

Il a ajouté que « les anciens manuels de méditation issus des traditions de sagesse peuvent être utiles pour classer et comprendre les états modifiés de conscience. Ils peuvent fournir des conseils sur la manière de mieux gérer les états altérés lorsqu’ils peuvent être difficiles. Nous avons clairement besoin de plus de recherches pour approfondir et comprendre cette possibilité.

« Un programme clinique sur les états modifiés de conscience devrait être développé pour mieux soutenir les cliniciens qui s’occupent de patients souffrant de souffrances liées à ce type d’expériences », a ajouté Sacchet.

« De plus, ceux qui enseignent les pratiques de méditation doivent s’assurer que les participants sont conscients des risques potentiels », a-t-il déclaré.

« Ensemble, ces types de mesures de protection contribueront à garantir que ces pratiques très prometteuses et puissantes soient enseignées et expérimentées en toute sécurité. »

À propos de cette actualité de recherche sur la conscience

Auteur: Noé Brun

Source: Messe générale

Contact: Noah Brown – Messe générale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Les états altérés de conscience sont répandus et insuffisamment pris en charge cliniquement : une enquête auprès de la population» par Matthew D. Sacchet et al. pleine conscience

Abstrait

Les états altérés de conscience sont répandus et insuffisamment pris en charge cliniquement : une enquête auprès de la population

Objectifs

L’adoption de pratiques potentiellement altérant la conscience peut conduire à une augmentation des phénomènes émergents (PE) : des expériences mentales ou somatiques inhabituelles et soudaines, souvent interprétées comme de nature spirituelle, mystique, énergétique ou magique. On ne sait pas exactement à quelle fréquence ces états altérés de conscience se produisent et quelles peuvent en être les implications cliniques.

Des récits anecdotiques et des publications antérieures suggèrent que la PE peut être courante, sous-déclarée et suivie de changements positifs ou négatifs en matière de bien-être. Nous avons cherché à compléter les preuves antérieures sur la prévalence et les effets de la PE dans la population générale par des mesures quantitatives à grande échelle.

Méthode

Nous avons mesuré la prévalence de la PE, même sans substances psychotropes, en répondant à des enquêtes en ligne auprès d’échantillons représentatifs de trois communautés internationales (n= 3135). Les communautés échantillonnées étaient des panélistes en ligne de Qualtrics au Royaume-Uni, des travailleurs de MTurk basés aux États-Unis et des lecteurs d’un blog rationaliste populaire. Les échantillons étaient largement représentatifs des populations sous-jacentes.

Résultats

Quarante-cinq pour cent des participants ont déclaré avoir vécu des PE d’origine non pharmacologique au moins une fois dans leur vie, y compris une déréalisation (17 %), des expériences unitives (15 %), des frissons extatiques (15 %), des perceptions vives (11 %), des changements dans taille perçue (10 %), chaleur corporelle ou électricité (9 %), expériences hors du corps (8 %) et perception de lumières non physiques (5 %). Les personnes interrogées ont signalé un mélange de résultats positifs et négatifs en matière de bien-être après la PE, 13 % d’entre elles faisant état de souffrances modérées ou plus importantes et 1,1 % de souffrances mettant leur vie en danger. Parmi ceux qui ont souffert, 63 % n’ont pas demandé d’aide.

Conclusions

Les PE sont répandues parmi les populations étudiées et présentent un potentiel de résultats à la fois positifs et négatifs, ces derniers ne semblant pas être correctement pris en compte par le recours à la pratique clinique.