Les étapes de la privation de sommeil et ses signes avant-coureurs

Tout le monde sait qu’un sommeil de qualité est important pour rester en bonne santé et pour le bon fonctionnement de l’organisme. Cependant, nous traversons tous une période difficile lorsque le sommeil est entravé par des changements de vie, le stress ou d’autres facteurs. La privation de sommeil est une condition lorsque vous ne dormez pas suffisamment, et elle peut survenir pendant de brèves périodes ou plusieurs jours à la fois, tandis que des scénarios plus graves peuvent durer plus longtemps. Un horaire de sommeil sain pour les adultes devrait exister sept heures ou plus une nuit. « Ce sommeil doit également être calme et confortable, permettant à votre corps de se reposer et de récupérer complètement pendant le sommeil avec mouvements oculaires rapides », a déclaré Lits heureux l’experte du sommeil Katherine Hall. « C’est à ce moment que le cerveau devient plus actif et que le corps est le plus détendu, ce qui aide au repos et à la récupération. »

Outre le fait que de mauvaises habitudes de sommeil peuvent affecter votre capacité à fonctionner et à vous concentrer au quotidien, de nombreux risques pour la santé y sont également liés. La recherche a montré que votre santé cardiovasculaire, pression artérielle et même votre système immunitaire peut être affectée par le manque de sommeil. Sans oublier que le manque de sommeil vous vieillit également et peut affecter votre poids et votre humeur. Si vous souffrez de privation de sommeil ou ressentez déjà les effets secondaires, il est utile de connaître d’abord les étapes. Vous trouverez ci-dessous les signes avant-coureurs indiquant que vous pourriez être confronté à un manque de sommeil.

Étape 1

La première étape peut ne pas sembler préjudiciable puisqu’une nuit de peu ou pas de sommeil ne mettra pas votre santé en danger. Les symptômes qui font partie de la première étape de la privation de sommeil ou des premières 24 heures de privation de sommeil peuvent inclure :

Somnolence

Irritabilité

Diminution de la vigilance

Yeux gonflés ou cernes sous les yeux

Étape 2



Si vous dormez peu ou pas pendant plus de 24 heures, vous ressentirez probablement les premiers symptômes de la privation de sommeil plus amplifiés. Cette fois, vos performances cognitives seront plus altérées et votre corps connaîtra un système immunitaire affaibli et une inflammation. « Certaines personnes connaissent de brèves périodes de sommeil appelées microsommeils qui ne durent que 30 secondes et se produisent sans que vous vous en rendiez compte », a déclaré Hall.

Étape 3

La privation de sommeil après 36 heures sans sommeil peut vous faire commencer à avoir des hallucinations et l’envie de microsommeil plus fréquemment. Votre système immunitaire s’est affaibli, la mémoire peut commencer à faiblir à ce stade, votre temps de réaction sera pire et vous serez extrêmement fatigué.



Étape 4



À ce stade, vous avez passé quatre jours sans dormir correctement et vous êtes au plus fort de la privation de sommeil. Vous pouvez continuer à avoir des hallucinations, imaginer entendre ou voir des choses, sans compter que vous serez extrêmement fatigué et de plus en plus irritable et anxieux.

Étapes 5 et 6

Ces stades sont les plus dangereux car après cinq jours de privation de sommeil, si vous avez eu des hallucinations, vous pouvez également ressentir des délires et des troubles de la pensée. De plus, tous les symptômes physiques que vous avez connus peuvent être pires. À ce stade, l’envie de dormir vous semblera insupportable et votre perception de la réalité sera gravement altérée et déformée. Vous serez également incapable de penser correctement ou de comprendre les choses clairement et vous pouvez vous retrouver dans un état de psychose.

Solutions pour la privation de sommeil



La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de lutter contre la privation de sommeil et de la prévenir avant qu’elle ne s’aggrave. Hall recommande de se concentrer sur ces éléments clés :

En créant une routine, vous vous préparez au succès. « Essayez de vous assurer que vous allez vous coucher et vous lever à la même heure matin et soir », a déclaré Hall. Cela inclut les week-ends, qui peuvent souvent avoir un impact négatif sur votre routine, car vous vous couchez souvent plus tard que d’habitude. Par conséquent, il est important d’avoir une heure de coucher constante tout au long de la semaine.

Votre routine avant le coucher peut également aider à signaler à votre cerveau que vous vous détendez pour la journée. Vous pouvez le faire en prenant un bain, en vous concentrant sur votre régime de soins de la peau, voire en méditant. En créant un rituel relaxant à l’heure du coucher, il est plus facile pour votre cerveau de s’éteindre et de s’endormir le moment venu.

Créer le bon environnement dans votre chambre peut également avoir un impact sur votre expérience de sommeil. « Votre chambre doit être sombre, calme et exempte de distractions car la lumière et le bruit peuvent vous réveiller toute la nuit », a déclaré Hall. Elle conseille d’investir dans des rideaux, des stores occultants et des bouchons d’oreille si vous avez le sommeil léger. Vous devez également éliminer les appareils électroniques tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones portables avant de vous coucher, car ils peuvent affecter la qualité du sommeil. « Les lumières bleues de l’électronique peuvent rendre votre cerveau plus alerte, ce qui signifie que vous avez du mal à vous endormir », a déclaré Hall. Au lieu de cela, essayez de lire un livre car il signale à votre cerveau de s’éteindre et à votre corps de se détendre, ce qui signifie que vous vous endormirez naturellement.

D’autres façons d’améliorer vos habitudes de sommeil consistent à être actif tout au long de la journée. Cela permet également de s’assurer que vous êtes fatigué au bon moment de la nuit, afin de vous endormir plus facilement et d’avoir un sommeil de meilleure qualité. Vous devez également éviter la caféine en fin de journée et éviter les gros repas et l’alcool près de l’heure du coucher. Ceux-ci peuvent perturber votre capacité à vous endormir et la qualité.

Quand il est temps de voir un médecin



Si aucune de ces solutions n’a aidé à lutter contre la privation de sommeil, il est important d’en parler avec votre médecin, qui pourra vous offrir de meilleurs conseils. « Vous devriez consulter un médecin si vous en arrivez au point où vous avez nettement moins que les sept à neuf heures recommandées qu’un adulte devrait dormir la nuit et pendant une période prolongée », a déclaré Hall.

Des problèmes de sommeil aussi graves peuvent même indiquer des signes d’insomnie. Hall a déclaré qu’il existe deux types différents d’insomnie – à court terme et à long terme. « L’insomnie à court terme, c’est quand vous souffrez depuis trois mois ou moins, et à long terme, c’est quelque chose de plus long que cela », a-t-elle déclaré. « Les deux types et tout problème de sommeil doivent être pris très au sérieux car les symptômes mentionnés précédemment ne doivent pas être ignorés. » Si les symptômes de privation de sommeil ont affecté votre qualité de vie, vous devriez consulter un professionnel car vous devriez recevoir un diagnostic et un traitement dès que possible.