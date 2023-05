Les étalons trouvent cette chanson gagnante, passent devant les Breakers pour prendre la tête de la division

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

BIRMINGHAM, Ala. – Les étalons de Birmingham l’ont compris, ont frappé un gong et ont chanté cette chanson gagnante après leur victoire 24-20 contre les New Orleans Breakers samedi.

Avec la victoire, Birmingham a égalisé sa série de saison avec les Breakers et a pris la première place de la division sud à 5-2 – tout en éliminant simultanément les Breakers (4-3) de la première place.

Les Breakers n’ont pas pu se débarrasser des Stallions, qui les ont mis sous pression avec une défense exceptionnelle, ainsi que le bras et les jambes du quart-arrière Alex McGough.

« Je dois essayer d’enlever le ‘S’ de la poitrine d’Alex », a déclaré Holtz. « Il essaie et le veut tellement. »

Le quart-arrière des Stallions s’est avéré être le joueur le plus précieux du vestiaire de Birmingham depuis qu’il a repris le poste en raison d’une blessure de fin de saison à J’Mar Smith. Mais il avait besoin – besoin – d’aide. Pour la deuxième semaine consécutive, il a reçu cela du jeu de course et de la défense.

McGough a complété 16 des 23 passes et a totalisé 198 verges au total avec deux touchés contre les Breakers de John DeFilippo.

« Nous sommes ce que notre dossier indique que nous sommes », a déclaré DeFilippo à propos de son équipe 4-3.

Malgré une course de plus de 100 verges et une passe de 261, les Breakers ont échoué.

« Nous avons réparti le ballon, et c’est notre objectif chaque semaine », a déclaré DeFilippo.

Faits saillants: Alex McGough mène les étalons devant les disjoncteurs

Défensivement, le secondeur de Birmingham Quentin Poling, originaire de Gomer, dans l’Ohio, a réussi 11 plaqués, dont trois plaqués pour perte, deux sacs et un échappé récupéré dans la victoire.

« Nous avons fait un excellent travail en tant qu’unité », a déclaré Poling. « Nous devons juste continuer à grandir. »

Bien qu’ils aient battu les Stallions 186-96 en première mi-temps, sans parler de la conversion de sept des 10 troisièmes essais et de 40 jeux offensifs, les Breakers sont entrés à la mi-temps 10-6 en raison de deux revirements coûteux.

Avec une position exceptionnelle sur le terrain après un échappé de Wes Hills et une erreur de l’équipe de botté de dégagement de la Nouvelle-Orléans, Birmingham n’a eu besoin que de 21 jeux pour mettre les deux chiffres sur le terrain et créer un certain élan.

Les Breakers savaient qu’ils avaient laissé des points sur le terrain au cours des deux premiers quarts. Wideout Jonathan Adams a représenté cinq attrapés et 82 verges, et l’ailier rapproché Sage Surratt a réussi quatre attrapés et 45 verges en demie. Le duo a capté huit des 10 passes réussies lancées par McLeod Bethel-Thompson pour 128 verges par la passe en demie.

En sortant pour le troisième quart-temps, c’était comme si Holtz avait regardé la feuille de statistiques, vu que le porteur de ballon CJ Marable n’avait que quatre portées et avait décidé de laisser chanter le Chanticleer. Marable n’a totalisé que 46 verges au total contre les Breakers il y a un mois, mais il a égalé cela lors du seul entraînement qui a suivi.

L’ancien porteur de ballon de l’État de Caroline du Nord, Ricky Person, a terminé ce que Marable avait commencé sur ce disque, le frappant pour donner aux Stallions une avance de 17-6 dans le troisième.

Marable a terminé le match avec 23 touches pour un total de 138 verges de mêlée, son deuxième match consécutif avec plus de 100 verges.

Après un arrêt de la défense de Birmingham sur la prochaine possession de la Nouvelle-Orléans, les Stallions semblaient mettre une mainmise sur le match de Ted Nugent. C’est jusqu’à ce que le demi défensif des Breakers, Michael Stevens, libère le ballon de l’élargi Adrian Hardy pour prendre le contrôle sur la ligne des 19 verges de Birmingham.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à trois points et a remis la Nouvelle-Orléans sur l’odeur des Stallions, et les Breakers reviennent maintenant, bébé. C’est du moins ce que les fans de Breakers ont pensé, car lors du prochain disque, McGough et l’offense ont fait comme s’ils entendaient une guitare les souffler, ont vu des étoiles dans leurs yeux et ont décidé de devenir quelque chose comme des héros de juke-box.

McGough a commencé à basculer, jusqu’à huit dans le troisième, brouillant, plongeant, esquivant et plongeant pour trouver La’Michael Pettway, puis Myron Mitchell, puis Jace Sternberger – deux fois – pour étendre l’avance des Stallions à 24–9 avec moins d’un minute à jouer dans le troisième.

La prochaine chose que vous saviez, c’est que le son des tambours battait dans les cœurs de Birmingham, le tonnerre des feux d’artifice déchirant les cœurs de la Nouvelle-Orléans – foudroyé.

Le voyage des Breakers en est un où ils n’arrêtent tout simplement pas de croire, alors qu’ils ont rapidement marché sur le bras et l’esprit de Bethel-Thompson, opérant sur plus qu’un sentiment.

Il a trouvé le large Lee Morris pour six, puis a converti l’essai à deux points avec une passe à Surratt pour en faire un match à un score avec 12:10 à jouer, donnant aux fans de la Nouvelle-Orléans la permission de rêver.

Après un arrêt défensif, les Breakers ont pris possession du rocher sud sur leur propre ligne de 35 mètres, semblant faire un plus gros gâchis que George Thorogood & the Destroyers lors d’un enterrement de vie de jeune fille. Les Stallions ont réussi un arrêt pour forcer un panier de 55 verges mais pour clôturer le match à 24-20 avec 5:40 à jouer.

Quatre pouces, quatrième vers le bas, quatre vers le haut, 1:26 à jouer, les Stallions ont laissé leur défense terminer le match. C’était une fin appropriée pour une équipe qui avait cédé 45 points à la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 4.

« C’est le signe d’une ligue forte », a déclaré DeFilippo. « C’est sûr que c’est dur chaque semaine.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .