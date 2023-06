Les étalons sont les premiers à décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire facile contre les joueurs

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

MEMPHIS – L’entraîneur-chef des Birmingham Stallions, Skip Holtz, a eu une révélation à la mi-temps, son attaque se bagarrant et s’accrochant à une avance d’un point sur les embêtants Houston Gamblers.

Que diriez-vous de remettre le ballon entre les mains du quarterback Alex McGough, son meilleur joueur et le principal candidat MVP de l’USFL ?

« J’ai regardé (les statistiques) et j’ai dit vous savez quoi, Skip Holtz, vous êtes un idiot », a plaisanté Holtz. « L’un des meilleurs joueurs de votre équipe de football a touché le ballon 10 fois. Et c’est là que j’ai dit, je dois mettre le ballon entre ses mains. Je dois me retirer, le laisser voir le terrain et profiter de ce qu’il nous donnaient. »

Ça a marché. McGough a terminé 13 sur 21 pour 208 verges et deux touchés. Il a également parcouru 42 verges en route vers une victoire 38-15 dimanche au Simmons Bank Liberty Stadium, une victoire qui a également assuré une place en séries éliminatoires pour les champions en titre.

Les Stallions ont dominé les Gamblers 28-6 en seconde période. Les Gamblers ont participé au concours de dimanche après avoir remporté cinq de leurs six derniers matchs, et Houston a été responsable de deux des trois défaites de Birmingham au cours des deux dernières saisons.

Faits saillants : les étalons se précipitent pour gagner et se qualifier pour les séries éliminatoires

Mais rien de tout cela n’avait d’importance car les Stallions ont montré qu’ils avaient pour mission de répéter en tant que champions de l’USFL.

La victoire de Birmingham garantit également que le championnat de la division sud se tiendra au Protective Stadium de Birmingham le dimanche 25 juin à 19 h HE sur FOX. Cependant, les trois autres équipes de la division sud ont encore du chemin pour décrocher la deuxième place en séries éliminatoires lors de la dernière semaine de la saison régulière la semaine prochaine.

Birmingham s’est amélioré à 7-2 avec la victoire, tandis que les Gamblers sont tombés à égalité avec les Showboats de Memphis à 5-4. Les New Orleans Breakers, vainqueurs 31-3 contre Memphis samedi, ont une fiche de 6-3.

Les Gamblers ont retourné le ballon trois fois, y compris un échappé maladroit au milieu du quatrième quart. Sur ce jeu, le quart-arrière brouillé Kenji Bahar a perdu le contrôle du ballon en allant au sol. Le ballon s’est détaché et la sécurité de Birmingham, Matt Hankins, qui vient de rejoindre l’équipe, l’a attrapé en l’air et a parcouru 32 mètres pour un score.

Les Gamblers avaient un avantage de 38:21-21:39 en temps de possession. Cependant, Houston a terminé 0 pour 5 dans la zone rouge et a dû se contenter de cinq buts sur le terrain du botteur Nick Vogel. Les Gamblers traînaient 10-9 à la mi-temps, mais auraient pu se construire une avance décente s’ils avaient capitalisé sur trois revirements de Birmingham – une interception de McGough par Dayan Lake sur une route de sortie destinée au receveur de Birmingham Davion Davis, un échappé de CJ Marable sur un mauvais lancer d’option de McGough et un échappé de Deon Cain sur un retour de coup de pied.

Houston a transformé ces erreurs en neuf points, mais aurait dû en mettre plus sur le tableau de bord, selon l’entraîneur des Gamblers Curtis Johnson.

« C’est une excellente équipe de football », a déclaré Johnson. « Ils étaient champions l’année dernière. Vous savez, si vous ne marquez pas de touchés et que vous ne les rangez pas assez tôt, cela va revenir vous hanter. Et aujourd’hui, cela a vraiment fait son apparition. »

La défense de Birmingham a tenu le demi offensif des Gamblers Mark Thompson à 59 verges en 17 courses. Le secondeur Quentin Poling a mené les Stallions défensivement avec 11 plaqués combinés, un sac et une interception.

Bahar a commencé le match 5 sur 5 mais a terminé 20 sur 27 pour 149 verges et aucune passe de touché. Bahar a été responsable de deux revirements et a cédé la place à Montel Cozart en fin de match.

Un exercice de deux minutes déclenche un rallye à Birmingham

Menés 9-3 à la fin du deuxième quart, les Stallions ont récupéré le ballon avec 57 secondes avant la mi-temps.

Cela a semblé une éternité pour l’ailier rapproché Jace Sternberger, qui a terminé avec trois réceptions pour 58 verges, dont une prise de 4 verges pour un score qui l’a forcé à taper du pied au bord de la zone des buts avec 13 secondes à jouer. moitié.

« J’adore faire deux minutes avec cette attaque », a déclaré Sternberger. « C’est quelque chose dont nous sommes fiers. Je ne connais pas les statistiques, mais je sais que nous avons eu beaucoup de tentatives en deux minutes, nous avons beaucoup de succès. Nous attendons cela avec impatience comme une attaque, et dès que nous avons vu qu’il restait 56 secondes, j’étais comme si c’était trop de temps pour Alex, et nous sommes sur le point de donner le ton pour la seconde mi-temps. »

Sur ce trajet, les Stallions ont parcouru 68 verges en cinq jeux, couronnés par le touché de McGough. Holtz a déclaré que son équipe s’entraînait à parcourir 30 verges en trente secondes à partir de la propre ligne de 40 verges de l’équipe chaque semaine pour se mettre en position de marquer.

« Quand ils lèvent les yeux et voient 57 secondes sur l’horloge, il n’y a même pas de précipitation », a déclaré Holtz. « Et nous avons deux ou trois temps morts? Nous sommes bons, donc personne n’appuie sur le bouton de panique, et ils jouent juste. »

